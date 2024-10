L’Alghero esce a testa alta dalla Coppa Italia: sconfitta di misura contro l’Ossese

L’Alghero non si è però arreso, reagendo con grinta e creando diverse opportunità, recriminando anche per due episodi dubbi in area, potenzialmente da rigore. Le occasioni più importanti per i padroni di casa sono arrivate nel finale: al 76’, Spanu ha costretto il portiere Sechi a una parata decisiva, ma è stato proprio negli ultimi minuti che l’Alghero è andata più vicina al gol. Prima Marras ha servito Spanu, che ha centrato il palo con un tiro di prima, e poi sulla ribattuta Scognamillo ha colpito lo stesso legno, sancendo di fatto la qualificazione dell’Ossese. Ora i giallorossi si concentreranno sul campionato, pronti a tornare in campo domenica alle 16 per affrontare il Taloro Gavoi nella settima giornata di Eccellenza.

Nella gara di ritorno dei Quarti di finale della Coppa Italia di Eccellenza, l’Alghero si è arresa all’Ossese con un 1-0, frutto del gol dell’ex Franchi. La sfida, giocata al “Pino Cuccureddu”, ha visto i giallorossi lottare fino all'ultimo secondo, ma alla fine sono stati gli ospiti a strappare il passaggio al turno successivo. Il match è stato combattuto fin dall'inizio, con un primo tempo caratterizzato da grande equilibrio. L'Alghero ha contenuto bene le incursioni avversarie, rendendo il portiere Piga protagonista con due grandi interventi su Scanu, mantenendo il risultato sullo 0-0 fino alla pausa. La svolta è arrivata a inizio ripresa: Virdis ha sceso la fascia e ha servito Franchi, che ha sfruttato l’assist per infilare la palla in rete e portare in vantaggio l'Ossese.