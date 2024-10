Domenica speciale per l'Under 14 dell'Amatori Alghero: Rugby, amicizia e crescita insieme

Giocare insieme, indipendentemente dalla maglia indossata, ha permesso ai giovani atleti di sviluppare quei principi fondamentali che caratterizzano il rugby: il rispetto per l'avversario, la lealtà e la fratellanza. Un'opportunità per mettere in campo non solo le abilità sportive, ma anche il valore dell'amicizia e della collaborazione, che nel rugby diventano parte integrante della crescita personale e collettiva. Contrariamente a quanto spesso si pensa, il rugby non è uno sport violento, ma uno sport di unione e solidarietà.





Ogni partita è una dimostrazione di come si possa combattere sul campo con determinazione, ma sempre nel pieno rispetto dell'avversario, aiutandosi gli uni con gli altri per raggiungere un obiettivo comune. La mischia, spesso vista come momento di scontro, è in realtà un simbolo perfetto della capacità di collaborare e sostenersi, insegnando ai giovani che insieme si può superare qualsiasi ostacolo. Le iscrizioni per l'Under 14 dell'Amatori Rugby Alghero sono ancora aperte. Gli allenamenti si svolgono ogni martedì, giovedì e venerdì dalle 18:30 alle 19:30. Invitiamo tutti i ragazzi interessati a partecipare e scoprire da vicino il fascino di uno sport che unisce disciplina, divertimento e valori profondi. Unisciti a noi sul campo e diventa parte della grande famiglia del rugby!

Lo scorso fine settimana è stata una giornata all'insegna della crescita sportiva e dei valori autentici del rugby per i giovani dell'Under 14 dell'Amatori Rugby Alghero, che si sono incontrati con i pari età dell'Olbia. L'evento, svolto con squadre miste, ha avuto l'obiettivo non solo di promuovere il gioco, ma soprattutto di costruire un clima di affiatamento e coesione tra i ragazzi.