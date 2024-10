EXTRATIME MR SIMON: Domato il Toro. Prima vittoria in casa per il Cagliari





Al minuto 74, Palomino firma il 2-2 di testa su corner di Marin, grazie a un assist aereo di Luperto. Solo quattro minuti dopo, i sardi ribaltano il risultato con un’autorete di Coco, che insacca nella propria porta su un traversone velenoso di Piccoli. Il Torino si riversa nella metà campo rossoblù, ma senza creare reali difficoltà. La partita termina con un pirotecnico 3-2 a favore del Cagliari, che si allontana decisamente dalla zona retrocessione. Sarà una coincidenza, ma da quando il Cagliari è passato alla difesa a quattro, i risultati sono costanti. È una squadra più attenta, senza dubbio. Piccoli, davanti, fa a sportellate e svaria parecchio, non dando punti di riferimento. Viola e Marin si stanno dimostrando autentici stoccatori, soprattutto sui calci da fermo. Subire il pareggio immediato non ha stordito i rossoblù, che si sono guadagnati i tre punti con il coltello tra i denti.





C'è sempre da migliorare, certamente, ma questa squadra, attualmente, mi piace definirla "a gasolio": ha bisogno di carburare e riscaldarsi bene prima di poter dare il meglio di sé. La prima frazione sembra servire per riscaldare gli iniettori, dopodiché il motore entra a pieni giri e gli avversari vanno in difficoltà. Ora serve mantenere questa continuità. Per farlo occorreranno lavoro e concentrazione. Il prossimo appuntamento sarà a Udine, un'altra trasferta ostica da affrontare con la dovuta attenzione per proseguire il filotto positivo.

Prima vittoria in casa per i Rossoblù di mister Nicola. I sardi battono il Torino in una giornata caratterizzata dal maltempo. Confermata la difesa a quattro con il solo Luvumbo a fare reparto. La prima frazione è senza particolari emozioni, poi al minuto 41 Viola la sblocca con un calcio piazzato che sorprende Milinkovic-Savic. Il Torino risponde immediatamente su corner con una spizzata di Sanabria che beffa Mina. Il primo tempo si chiude in parità. La seconda frazione vede un Cagliari più vivo, ma è il Torino a passare in vantaggio al 55' con Linetty, al suo primo centro stagionale. Le forze fresche dei rossoblù scalpitano dalla panchina e, con i cambi, la squadra si trasforma.