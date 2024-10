Cagliari, prima vittoria in casa. Il Torino si fa rimontare, decide l'autogol di Coco

Il Toro, falcidiato dalle assenze, resta a 11 punti, nella parte sinistra della classifica, ma deve al più presto raddrizzare la barca se vuole navigare nelle acque che portano all’Europa. Il Toro orfano per la prima volta di capitan Zapata scende in campo con il 3-5-2 con Lazaro a destra e Vojvoda a sinistra. Linetty in regia e la coppia Adams-Sanabria in avanti. Il Cagliari risponde con una formazione molto accorta. Viola è molto mobile dietro le punte e spesso cerca di mettere in difficoltà la difesa avversaria con la sua velocità. La partita è tattica, ma piacevole. La prima occasione dopo neanche dieci minuti è per il Toro: un tiro di Sanabria deviato da un difensore diventa un assist per Adams che per un soffio non arriva alla deviazione a due passi da Scuffet. Poi è Viola al quarto d’ora a rendersi pericoloso: prima provoca il giallo di Coco e, sulla punizione, seguente trova Milinkovic a dirgli di no. Poco dopo grande occasione per i granata: sponda di Adams per Ricci, ma il centrocampista “strozza” la conclusione e la palla finisce alta. La risposta del Cagliari non si fa attendere: Mina scarica una gran botta in rete, ma in precedenza, per recuperare il pallone, aveva steso nettamente Sanabria. Poi è il Cagliari a passare in vantaggio al 38’ grazie a una punizione bassa di Viola (svista di Aureliano, il fallo Coco lo ha subito dal numero 10 del Cagliari) che sorprende Milinkovic.





Ma il Toro reagisce subito e tre minuti dopo trova il pareggio: angolo di Lazaro, zuccata vincente di Sanabria che, come promesso, dedica la rete a Zapata. Il primo tempo finisce 1-1. Nella ripresa Nicola mette dentro Marin al posto di Luvumbo. I padroni di casa spingono: Zappa mette una gran palla per Piccoli che spreca tutto. Poi è Viola a presentarsi sulla sinistra solo davanti a Milinkovic che però è bravo a chiudergli lo specchio e a respingere il suo sinistro. Il Toro si rialza subito e colpisce duro con Linetty: il neo capitano al 55’ tira una gran botta da fuori che finisce all’angolino ala destra di Scuffet. Il vantaggio scioglie i granata che giocano con più serenità e consapevolezza dei propri mezzi. Coco con una gran punizione mette paura a Scuffet, ma è il Cagliari a trovare il gol del pareggio al 74’: azione da calcio d’angolo, sponda di Luperto per Palomino che di testa, da due passi, infila Milinkovic. Il Toro va in difficoltà, Linetty esce (al suo posto Gineitis) e al 77’ subisce anche il 3-2 con una autorete di Coco su cross di Piccoli. I granata si buttano in avanti, sfiorano il pari con Adams al 92’ (bravissimo Scuffet), ma il fortino del Cagliari regge fino alla fine.

Con un finale di gara vietato ai cuori deboli, il Cagliari ribalta una partita che fino al 73’ era nelle mani del Toro e si prende tre punti pesantissimi. Il “blackout” granata nell’ultimo quarto d’ora costa la terza sconfitta consecutiva in campionato (quarta se si aggiunge la Coppa Italia) alla squadra di Paolo Vanoli, che era stata brava a rialzarsi dopo il gol dell’1-0 segnato da Viola su una punizione che non c’era (Aureliano ha fischiato fallo a Coco, ma è il difensore granata a subirlo dal numero 10 del Cagliari). Ma i gol di Sanabria prima e Linetty poi non sono bastati al Toro: il Cagliari, quando sembrava alle corde, è riuscito a rimettersi in piedi con Palomino e poi è arrivata l’autorete di Coco a chiudere un match che lancia i sardi nelle zone più tranquille della classifica: dopo la vittoria di Parma e il pari con la Juve ecco i primi tre punti stagionali in casa che sono ossigeno puro.