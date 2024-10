Sport Marco Spissu alla conquista della Spagna. A Saragozza la definitiva consacrazione

Ha conquistato la Spagna con le sue giocate e l’attaccamento ai colori. A Saragozza Marco Spissu vive in una dimensione surreale per quelle che erano le attese. È tornato il sorriso ed ha cominciato a giocare con quella personalità spiccata che gli ha consentito di arrivare dalla serie C sino alla serie A (con la Dinamo è riuscito a vincere Europe Cup e Supercoppa italiana) e da qui alla nazionale e all'Eurolega con lo Unics Kazan. A Saragozza Marco Spissu è rinato dopo la stagione scorsa a Venezia, chiusa in chiaroscuro e senza acuti. Il play sassarese si sta rivelando elemento importante nella squadra che disputa la Liga Acb, il campionato nazionale più forte d'Europa. Ha messo a segno 11 punti nella vittoria contro il Lleida, ne ha firmati ben 17 nel match perso con onore contro il Real Madrid. Sabato nuovo successo, al supplementare per 96-95 contro la Juventud Badalona. Lo score dice 4 punti, 4 rimbalzi e 4 assist, ma la giocata decisiva Spissu l'ha compiuta stoppando l'ala Kaiser Gates (di 20 centrimetri più alto) che in contropiede stava per realizzare il canestro della vittoria nei tempi regolamentari.