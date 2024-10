Amatori Rugby Alghero beffata sul finale: VII Torino si impone per 11-10

Tuttavia, il VII Torino ha risposto con un piazzato di Apperley sul finire del primo tempo e una meta di Cherubini al 12' della ripresa, non trasformata. Un altro piazzato di Apperley al 23' ha sigillato il risultato. Alghero ha dovuto fare i conti con un rosso al 16' della ripresa per Spirito, che ha messo ulteriormente in difficoltà la squadra già sotto pressione. Nonostante le assenze e l'inferiorità, i ragazzi di coach Anversa hanno combattuto fino all'ultimo, ma la punizione di Apperley ha fatto la differenza, consegnando al VII Torino una vittoria di misura.





Una partita che ha lasciato l'amaro in bocca per la sconfitta, ma ha dimostrato la grinta e la determinazione della squadra catalana.





Gli algheresi hanno mostrato un buon gioco nonostante l'inferiorità numerica per gran parte della gara.





Tabellino: Alghero: Delli Carpini, Delrio, Russo, Serra (30' st Wiernes), Calabró, Perello Alvarez (1' st May), Armani, Fierro, Lenoci, Canulli (39' pt Shelqeti), Capozzucca, Tveraga, Cincotto (38' pt Stefani), Spirito, Natchkeba. Allenatore: Anversa A disposizione: Manfredi, Caria, Daga, Marrone. VII Torino: Raveggi, Rapetti (2' st Cardoso Lopes), Cisi, Nanetti (30' st Toniolo), Canzani, Apperley, De Razza (30' st Russo), Monfrino, Tione, Argentino, Eschoyez, Lo Greco, Angotti (10' st Cavallero), Cherubini, Montaldo Lo Greco. Allenatore: Eschoyez A disposizione: Lucania, Acerra, Di Nardo, Serra Garrido. Arbitro: Zerbinati di Roma





Marcatori: 3' pt meta Spirito trasf. Delli Carpini (Aho) 9' pt punizione Delli Carpini (Aho) 40' pt punizione Apperley (To) 12' st meta Cherubini (To) non trasformata 23' st punizione Apperley (To)





Note: 18' pt giallo per Argentino (To), 25' pt giallo per Apperley (To), 39' pt giallo per Natchkeba (Aho), 16' st rosso per Spirito (Aho), 10' st giallo per Calabrò (Aho), 10' st giallo per Cisi (To), 35' st giallo per Stefani (Aho). Una sconfitta di misura che, nonostante il rammarico, ha visto una discreta prova collettiva dei ragazzi di coach Anversa.

