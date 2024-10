Scommesse sportive. I pronostici di MR SIMON.

Juventus-Lazio si gioca sabato 19 ottobre, fischio d'inizio ore 20:45. Arbitra il signor Sacchi. È una gara delicata. I padroni di casa, su 24 gare disputate nel 2024, hanno concesso il pareggio ben 14 volte, ma contro i biancocelesti sono rimasti imbattuti ben 19 volte su 20 gare. La Lazio, nelle ultime tre sfide contro gli uomini di Thiago Motta, ha conquistato due vittorie e un pari, ma non avrà vita facile allo Stadium. Vi proponiamo "entrambe le squadre segnano" quotato a 1.95 (bet365). Risultato esatto Juventus-Lazio 1-1 quotato a 6.50.





Cagliari-Torino si gioca domenica 20 ottobre, ore 18:00. Arbitra il signor Aureliano. I rossoblù sono usciti sconfitti senza segnare nelle ultime due gare casalinghe, ma sembrano una squadra in crescendo, mentre il Toro ha vinto 5 delle ultime 8 trasferte in Sardegna. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere a una gran bella gara e magari ricca di goal. Vi proponiamo Over 1.5 quotato a 1.36. Risultato esatto Cagliari-Torino 2-1 quotato a 10.00.





Roma-Inter si gioca domenica 20 ottobre, ore 20:45. Arbitra il signor Massa. Pensate che la Roma è la squadra che ha segnato più reti all'Inter, ben 232, e nelle ultime 24 gare ha sempre segnato. Ma evidenziamo per un attimo le fatiche della sosta; solitamente quest'ultima regala sempre delle sorprese, in considerazione di alcuni ritardi nello smaltimento delle fatiche e riacquisizione dei ritmi partita. Questa potrebbe essere la gara delle sorprese. I nerazzurri potrebbero partire favoriti, ma la sosta ogni tanto gioca brutti scherzi agli uomini di Inzaghi. Vi proponiamo il segno X quotato a 3.70. Risultato esatto Roma-Inter 1-1 quotato a 7.00.





Buon calcio a tutti gli appassionati di football e carissimi lettori di Gazzetta Sarda, e ricordatevi di giocare sempre in modo responsabile.

La Serie A riparte dopo gli impegni della Nazionale e presenta la giornata numero 8 del torneo. Vi ricordiamo che il prossimo stop sarà a metà novembre, quindi sarà un mese ricco di gare interessanti, oltre al primo turno infrasettimanale della stagione. Torniamo in clima campionato: è consuetudine analizzare i pre-gara più interessanti della giornata e tra sfide di alta e bassa classifica abbiamo selezionato la TRIS più adatta.