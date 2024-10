Alghero accoglie il 28° Trofeo Riviera del Corallo: il Judo internazionale protagonista

Tra questi spicca Denis Vieru, medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici di Parigi nella categoria fino a 66 kg, un atleta che ha conquistato il podio battendo avversari di altissimo livello, come il francese Walide Khyar. Il dojo algherese, cuore pulsante della competizione, è pronto ad accogliere gli atleti per le operazioni di peso che inizieranno sabato 19 mattina, seguite dal sorteggio delle squadre. Le gare avranno inizio alle 15, con eliminazioni dirette che porteranno all’assegnazione del trofeo la domenica successiva. Un momento speciale sarà la sfilata delle squadre domenica mattina, durante la quale ogni nazione sarà rappresentata da cinque atleti che porteranno la propria bandiera, preceduti dai giovani del Judo Club Alghero, una società che dal 1978 è impegnata a trasmettere valori come rispetto, autocontrollo e amicizia a generazioni di bambini e bambine.





Il trofeo è stato realizzato dalla Bottega Orafa Agostino Marogna e l'evento gode del supporto della Regione Sardegna e del Comune di Alghero. Anche quest'anno, il Trofeo Riviera del Corallo rappresenta un’opportunità per la città di consolidare il proprio legame con il judo, uno sport che porta avanti non solo una tradizione di competizione, ma anche di educazione ai valori più nobili dello sport. Un appuntamento imperdibile, che sarà trasmesso in streaming per gli appassionati di tutto il mondo.

Le delegazioni internazionali di judo sono arrivate ad Alghero per partecipare al 28° Trofeo Riviera del Corallo, un evento di grande prestigio per il judo maschile a squadre. Organizzata dalla società Arti Marziali Sardegna, presieduta dal maestro Gavino Piredda, questa competizione vede la partecipazione di oltre 50 atleti provenienti da sette paesi: Italia, Ungheria, Polonia, Spagna, Portogallo, Moldavia e Romania. La manifestazione, che si terrà il 19 e 20 ottobre, rappresenta un'importante occasione per Alghero di ospitare atleti di livello internazionale, molti dei quali occupano posizioni di rilievo nel ranking mondiale.