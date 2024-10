La Dinamo Sassari vince anche la seconda gara di “Fiba Europe Cup”. Ora comanda la classifica e si appresta ad affrontare la sfida a Brescia in campionato

Rotazioni in casa Dinamo: la bomba di Cappelletti ricaccia indietro gli avversari, botta e risposta tra Bendzius e Petrasek. Minuti in campo anche per Tambone. Dopo 10’ è 22 pari. Minuti in campo per Udom, la Dinamo mette la testa avanti con Sokolowski dall’arco ma Wloclawek resta a contatto e si prende l’inerzia. Nelson si porta in doppia cifra, buon momento di Bibbins che firma 4 punti di fila. Ma la squadra polacca non cede il passo, risponde con Petrasek e chiude avanti di misura con Sulima all’intervallo (38-39). Sokolowski e Bendzius aprono le danze dall’arco: Fobbs e Bibbins si uniscono alla causa per l’allungo biancoverde (49-44). Poi Anwil Nelson firma il quindicesimo punto personale: buon impatto di Tambone dalla panchina che infila i primi 4 personali. Petrasek riporta i polacchi a contatto, Udom per il nuovo +5 (55-50). Gli italiani del Banco chiudono la terza frazione con un parziale di 6-3 (59-52). L’ultimo quarto si apre con quasi 3’ di digiuno di entrambe le squadre: a sbloccare il punteggio è Michalak: risponde Fobbs dai 6.75. Halilovic porta avanti i suoi, Gruszecki accorcia da tre e riporta Anwil a un possesso di distanza (62-59). Reazione del Banco con Soko d 3, per il +8 (67-59) e clamoroso antisportivo non fischiato. Break polacco firmato Nelson e Taylor: quando inizia l’ultimo minuto il tabellone dice 67-63. Halilovic fa 1 su 2 ai liberi ma la sua partita finisce con il quinto fallo su Michalak. Bibbins a cronometro fermo firma il 69-64, timeout Anwil e schiacciata di Michalek per il -3. Negli ultimi 8’’ la Dinamo controlla il vantaggio e la sfida si chiude con il tiro da fuori di Udom che balla sul ferro ed esce alla sirena. La Dinamo vince la sfida 69-66.

È un Banco sporco e vincente quello che centra il secondo successo in “Fiba Europe Cup”: gli uomini di “coach” Markovic si aggiudicano lo scontro con l’altra contendente del gruppo che punta al primo posto. Dopo un buon avvio dei padroni di casa i polacchi vengono fuori e le due squadre si inseguono per tutta la partita. Il Banco non trova lo strappo sul primo +5. Dopo il successo di Lisbona e Napoli la Dinamo Banco di Sardegna prosegue la “striscia” di sfide casalinghe di questo ottobre importante per il futuro. Infatti a calcare il parquet di piazzale Segni la formazione polacca di Wloclawek, in uno scontro che è già lotta per il vertice della classifica del gruppo. La Dinamo parte bene con Halilovic e Sokolowski firmando il primo break sul 7-3 con Fobbs. Per gli ospiti liberi di Nelson e Ongenda nel pitturato: è il lungo classe 2000 ad aprire il break seguito d Michalak e Nelson. Il 9-2 dei polacchi riporta Anwil a un possesso mentre il Banco si affida a Bendzius, primo in doppia cifra.