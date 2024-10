Amatori Rugby Alghero: esordio casalingo contro il Settimo Torinese dopo la sconfitta contro il Calvisano

Domenica 20 ottobre, alle ore 14:30, l’Amatori Rugby Alghero tornerà in campo al Maria Pia per affrontare il Settimo Torinese, una squadra altrettanto impegnativa. Sarà un'occasione per i ragazzi di Marco Anversa di mostrare il loro valore, cercando di regalare ai propri tifosi una prestazione convincente e riscattare la sconfitta iniziale. Il Settimo Torinese non è un avversario da sottovalutare, ma l’entusiasmo di giocare davanti al pubblico di casa potrebbe essere l’arma in più per conquistare la prima vittoria stagionale.





Gli algheresi sono determinati a dimostrare che il passo falso contro il Calvisano è stato solo un incidente di percorso, e che sono pronti a dare battaglia per guadagnarsi i primi punti nel campionato di Serie A. L'ingresso al campo è gratuito, e il sostegno dei tifosi sarà fondamentale per spingere la squadra verso un risultato positivo.

Dopo la sconfitta nella prima gara di campionato contro il Calvisano, una delle favorite per la vittoria finale, l’Amatori Rugby Alghero si prepara al debutto casalingo con grande determinazione. La partita in trasferta si è conclusa con un netto 31 a 7 in favore del Calvisano, una squadra solida e ben organizzata che non ha lasciato spazio agli algheresi. Nonostante il risultato, i giallorossi hanno mostrato alcune buone giocate e ora puntano a voltare pagina.