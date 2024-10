Sport Thomas Tuchel sarà il nuovo CT dell'Inghilterra dal 2025

Thomas Tuchel, nato in Germania il 29 agosto 1973, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Inghilterra a partire dal 1° gennaio 2025, affiancato dal vice Barry. Ex difensore centrale, Tuchel ha iniziato la carriera da allenatore nel 2000, guidando le giovanili dello Stoccarda, dell'Augsburg (compresa la squadra B) e del Magonza. Dal 2009 al 2014 è stato alla guida della prima squadra del Mainz. Tra il 2015 e il 2017 ha allenato il Borussia Dortmund, vincendo una DFB-Pokal, e tra il 2018 e il 2020 ha portato il PSG alla vittoria di due Ligue 1, una Coppa di Francia e una Coppa di Lega. Nel 2021 ha trionfato con il Chelsea in Champions League, Supercoppa UEFA e Coppa del Mondo per Club, prima di essere esonerato nel 2022. Dal marzo 2023 al giugno 2024 ha allenato il Bayern Monaco, vincendo solo una Bundesliga. Tuchel predilige il modulo 4-2-3-1 e sarà il terzo tecnico straniero nella storia della nazionale inglese, dopo Sven-Goran Eriksson (2001-2006) e Fabio Capello (2007-2012). Prenderà il posto del tecnico ad interim Lee Carsley, subentrato dopo la finale persa contro la Spagna a Euro 2024.