Per la Dinamo i polacchi dell’Anwil Wloclawek. Seconda gara per la Fiba Europe Cup

Hanno giocatori interessanti e sono allenati da un coach di esperienza. Dobbiamo continuare ad andare nella nostra direzione, lavorando sui nostri limiti e migliorando dal punto di vista dei dettagli e di quello che concediamo. La consistenza e la solidità sono fondamentali anche in Europa, non esiste avversario facile, sarà un bel test per capire a che punto siamo". Le punte di diamante degli avversari della Dinamo sono la guardia-ala Michal Michalak, l’anno scorso al Paok, che viaggia a 15 punti di media tra campionato e coppa, senza dimenticare il lungo Derek Funderburk, negli ultimi due anni allo Split e già visto in Italia per sei partite con la maglia di Reggio Emilia. Molti punti nelle mani per l’esterno Justin Turner, 22 punti contro il Dnipro con 9/12 dal campo e per l’ex Utena, Amburgo e Brescia Ryan Taylor. Guida la squadra l’ex London Lions, che ha vinto l’anno scorso l’Eurocup Luke Nelson, vicino alla tripla doppia sabato in campionato. Classe 1995 che ha giocato anche a Le Portel in Francia, Gottingen in Germania e due stagioni in ACB con Betis e Manresa.





Nel roster il classe 2000 Ongenda pescato dal Canada ex Utah Jazz e l’ala forte Luke Petrasek, alla quarta stagione all’Anwil, che ha chiuso lo scorso campionato a oltre 14 punti di media con 5.7 rimbalzi. Dalla panchina anche il veterano Laczinsky, 35 anni, alla quarta stagione consecutiva (la sesta in assoluto) con la maglia della squadra allenata dal turco Ernak Selcuk.

La Dinamo affronta mercoledì i polacchi dell’Anwil Wloclawek per la seconda partita del gruppo D di Fiba Europe Cup. La squadra di Markovic si gioca il primo posto momentaneo del girone visto che entrambe le squadre hanno esordito vincendo, Sassari a Lisbona e l’Anwil in casa con il Dnipro. Da verificare le condizioni di Tambone, assente nel match contro Napoli per un problema alla caviglia occorsogli nella sfida in Portogallo. I polacchi, che hanno vinto la Fiba Europe Cup nel 2022-2023, sono 2-0 in campionato e hanno vinto sabato scorso in casa contro lo Dziki Varsavia 79-70. Coach Markovic ha detto: "Partita impegnativa contro una squadra che ha tradizione nella competizione ed è partita molto bene in stagione.