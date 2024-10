Los Mataresos de l'Alguer: debutto storico al Concurs de Castells di Tarragona

Il debutto è avvenuto sabato mattina nella storica Plaça de la Font di Tarragona, dove le colles internazionali si sono esibite in una cornice festosa, insieme a gruppi provenienti da città come Copenaghen, Parigi, Andorra e Madrid. Gli algheresi, emozionati e determinati, hanno potuto vivere la magia dei castelli nella capitale del castells, collaborando con le colles ospitanti e contribuendo a costruire le strutture nelle diverse esibizioni. La partecipazione alla giornata di domenica, definita la "Champions League" dei castells, ha visto i Mataresos unirsi ai Capgrossos de Mataró, una delle colles più forti, composta da oltre cinquecento persone. Insieme hanno partecipato alla costruzione di torri imponenti come il 3de9f (con due pinyes) e il 2de9fm (con tre pinyes), confermando l'altissimo livello tecnico dei Capgrossos. Alla fine della competizione, i campioni in carica, i Castellers de Vilafranca, hanno conquistato nuovamente il primo posto con 9465 punti, seguiti dalla Colla Vella dels Xiquets de Valls e dalla Colla Jove dels Xiquets de Tarragona. I Mataresos tornano a casa con grande soddisfazione, orgogliosi di aver partecipato a un evento di tale portata e con il desiderio di continuare a diffondere la tradizione castellera ad Alghero. "Questa esperienza ci ha arricchito tecnicamente e ci ha permesso di rafforzare i legami con le colles catalane", dichiarano i rappresentanti della colla algherese, fiduciosi che questo sia solo l’inizio di una lunga serie di esperienze in Catalogna. L'obiettivo dei Mataresos è ora quello di far crescere la colla e trasmettere lo spirito dei castells alla comunità algherese, coinvolgendo sempre più persone in questa tradizione che unisce forza, equilibrio e solidarietà.

Per la prima volta nella storia, una colla castellera di Alghero ha partecipato al prestigioso Concurs de Castells di Tarragona, uno degli eventi più importanti per i castellers, le torri umane tradizionali della cultura catalana. I Mataresos de l'Alguer hanno fatto il loro esordio, entrando così a far parte del ristretto gruppo di colles internazionali che promuovono questa straordinaria tradizione fuori dai confini dei Paesi Catalani. La manifestazione, giunta alla ventinovesima edizione, ha avuto luogo il 5 e 6 ottobre nell'antica arena di Tarragona, che ogni due anni accoglie le migliori quarantadue colles castelleres. I Mataresos, fondati solo un anno fa, sono riusciti a partecipare grazie alla collaborazione con alcune tra le colles più importanti come quelle di Mataró, Terrassa, Granollers e Madrid, che li hanno accolti nelle loro basi durante le esibizioni.