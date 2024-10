Alguerunners in vetta al Monte Corrasi: Pensè e Uda protagonisti allo SkyTrail di Oliena

Con un dislivello di 1800 metri, la gara ha richiesto impegno fisico e concentrazione, attraversando ambienti che vanno dai paesaggi carsici a tratti quasi lunari fino alle maestose vette che evocano atmosfere dolomitiche. Da Husidore a Orgoi, fino alla cima del Corrasi, gli atleti hanno affrontato un percorso che li ha messi alla prova fisicamente e mentalmente, prima di concludere la gara in Piazza Santa Maria. Michela Pensè e Roberto Uda, nonostante le difficoltà del tracciato, hanno portato a termine la competizione con grande determinazione, aggiungendo un altro prestigioso risultato al loro palmarès e consolidando la presenza degli Alguerunners tra le squadre più competitive in ambito regionale.





Questi eventi, che vanno ben oltre il semplice aspetto agonistico, rappresentano un’occasione per immergersi nella natura selvaggia, esplorare sentieri meno battuti e vivere esperienze uniche a contatto con l’ambiente incontaminato della Sardegna. Lo SkyTrail di Oliena, con la sua bellezza e la sua durezza, attira ogni anno un numero crescente di appassionati di trekking e corsa in montagna. Oltre ai successi sui terreni accidentati dello SkyTrail, Alguerunners continua a dimostrare la versatilità dei suoi atleti, che eccellono sia su strada che nel trail e in pista. In quest’ultimo settore, il team attende sviluppi in merito alla gestione dell’impianto cittadino di Alghero, dichiarandosi disponibile a collaborare per progetti volti a valorizzare la struttura e rilanciare l’atletica su pista ai livelli che la città merita.

Oliena, 15 ottobre 2024 — Ad appena una settimana dall’Alghero Half Marathon, gli atleti Michela Pensè e Roberto Uda, portacolori della squadra Alguerunners, hanno affrontato con successo una delle sfide più tecniche e suggestive del calendario regionale: lo SkyTrail di Oliena, una competizione di 24 km immersa nei paesaggi mozzafiato del Supramonte. Il percorso, caratterizzato da sentieri rocciosi e creste montuose, ha portato gli atleti dai boschi di leccio del fondovalle fino alle imponenti pareti del Monte Corrasi.