Sport EXTRATIME MR SIMON: Quaterna Azzurra, è un'Italia belvedere

Varie note liete in questa vittoria, come il debutto di Daniel Maldini con la maglia azzurra e la doppietta di Di Lorenzo, sempre più determinante nel collettivo azzurro. Apre Retegui al minuto 41 su rigore, seguito dall'incornata di Di Lorenzo che raddoppia. Israele accorcia all'ora di gioco, ma Frattesi e Di Lorenzo chiudono la partita. La finale di Nations League è vicina, e il mosaico azzurro è in grande forma. Il primato nel girone fa dormire sonni tranquilli, ma a novembre ci saranno due gare difficili contro Francia e Belgio. Con un'Italia così, ci sarà da divertirsi.