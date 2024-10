L’Alghero batte la Ferrini Cagliari ed è quarto in classifica

La squadra di mister Giandon ha saputo sfruttare al meglio le occasioni create, trascinata da uno scatenato Scognamillo autore di una doppietta, e consolidare così il quarto posto in classifica con 10 punti. La partita, giocata al "Pino Cuccureddu" nella 5ª giornata del massimo torneo regionale, è stata equilibrata nel primo tempo, con poche emozioni e molto gioco a centrocampo. Le due formazioni si sono studiate a lungo, evitando di esporsi troppo e limitando al minimo le occasioni da rete. La svolta arriva nei primi minuti della ripresa, quando l'Alghero ha alzato il ritmo grazie a una grande giocata di Baraye, che al 3’ si è involato sulla destra per poi crossare sul secondo palo. Lì, Scognamillo, appostato perfettamente, ha incornato di testa battendo il portiere Manis.





La rete ha dato fiducia ai padroni di casa, che undici minuti dopo hanno chiuso virtualmente la partita con un’altra azione devastante di Baraye. Il numero 17 ha saltato due avversari in velocità e servito centralmente Scognamillo, che con freddezza ha controllato e siglato il 2-0. La Ferrini ha provato a reagire, ma senza mai riuscire a impensierire seriamente Gobbi, mentre l'Alghero ha sfiorato il tris con un gran tiro di Pireddu che si è stampato sul palo. Grazie a questa importante vittoria, l'Alghero si porta al quarto posto in solitaria, preparandosi ora per la delicata sfida della prossima giornata contro il Budoni, una delle formazioni più in forma del torneo.





Tabellino: ALGHERO – FERRINI CAGLIARI 2-0 ALGHERO: Gobbi, Pireddu, Spanu, Kamana, Serna, Mereu (44’ st Scanu), Brboric, Mula (36’ st Delizos), Baraye (30’ st M. Sanna), M. Carboni (30’ st Gamarra), Scognamillo (46’ st Sini). In panchina: Piga, Iesu, Marras, Manunta. Allenatore: Gian Marco Giandon FERRINI: Manis, Fredrich (34’ st Mele), Carboni, Serra (13’ st Mazzei), Mancusi (17’ st Montisci), Serrau (13’ st Alexander), Bonu, Caddeo, Piroddi (34’ st Lecca), Scioni, Boi. In panchina: Cordeddu, Atzori, Corona. Allenatore: Sebastiano Pinna





Arbitro: Giuseppe Matranga di Palermo





Reti: 3’ st e 14’ st Scognamillo Note: ammonito Brboric per l’Alghero

