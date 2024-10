Esordio difficile per l’Amatori Rugby Alghero, battuta dal Calvisano 36-7





Nel secondo tempo, però, il Calvisano ha ripreso a dominare. Al 14’ è arrivata una meta di punizione, seguita al 17’ dalla meta di Zanetti, trasformata ancora da Bruniera, portando il punteggio a 31-7. Il Calvisano ha chiuso definitivamente la partita al 35’, con una meta di Bottacin per il definitivo 36-7. L’Amatori Rugby Alghero riparte quindi con una sconfitta, ma c’è ancora tempo per riorganizzarsi e migliorare nei prossimi match. L’esperienza del Calvisano e la loro capacità di gestire i momenti chiave del gioco sono state decisive, ma Alghero può trovare spunti positivi per proseguire il suo cammino nel campionato.

L’Amatori Rugby Alghero ha affrontato una trasferta impegnativa a San Michele contro il Tiesse Robot Calvisano nel primo turno del campionato di Serie A. La partita, caratterizzata da una netta superiorità dei padroni di casa, si è conclusa con il risultato di 36-7 a favore del Calvisano. Fin dai primi minuti, il Calvisano ha imposto il proprio ritmo, segnando al 5’ con Romei, grazie a una trasformazione precisa di Bruniera che ha fissato il punteggio sul 7-0. Al 18’, Bruniera ha ulteriormente ampliato il vantaggio con un drop, portando i padroni di casa sul 10-0. La seconda meta, realizzata da Pasquali al 27’, e nuovamente trasformata da Bruniera, ha portato il risultato a 17-0. L’Alghero ha cercato di reagire nel finale del primo tempo, trovando una meta con Natchkeba al 39’, trasformata da Delli Carpini, che ha ridotto il distacco a 17-7 prima dell’intervallo.