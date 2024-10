Inizia la stagione per il settore giovanile dell'Amatori Rugby Alghero: L'under 14 e la propaganda in campo ad Olbia





Il risultato sul campo è passato in secondo piano rispetto all'importanza dell'incontro stesso, che ha segnato il primo passo verso una stagione all'insegna dello sviluppo e della crescita sportiva. Le società di Alghero e Olbia condividono un obiettivo comune: puntare sul settore giovanile, che rappresenta il futuro del rugby sardo.





Per quanto riguarda la Propaganda, dieci giovanissimi dell'Under 8, 10 e 12 sono scesi in campo, dimostrando che la passione per il rugby nasce e cresce sin da piccoli. Ma è dall'Under 14 che arriva una notizia ancora più incoraggiante: tra gli undici atleti algheresi, due sono ragazze, segno che il rugby giovanile femminile ad Alghero sta rinascendo. Un principio di rinascita che fa ben sperare in una futura squadra femminile, come accadeva in passato. Il rugby, sport di tutti e per tutti, non conosce distinzioni di genere, e l'auspicio è che sempre più ragazze si avvicinino a questa disciplina. L'Amatori Rugby Alghero continua a investire sui giovani, costruendo non solo atleti, ma anche valori e comunità, per un rugby inclusivo e aperto a tutti.

Olbia, 13 ottobre 2024 – Una domenica che segna l'inizio di una nuova stagione per il settore giovanile dell'Amatori Rugby Alghero. Questa mattina, i giovani atleti della Propaganda e dell'Under 14 si sono incontrati a Olbia per un'amichevole carica di entusiasmo e voglia di crescere, insieme ai pari età della squadra locale. Per l'Under 14 dell'Alghero, oggi è stato un giorno speciale: i ragazzi, saliti dall'Under 12, hanno disputato la loro prima partita nella nuova categoria.