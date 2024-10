EXTRATIME MR SIMON. Italia in gamba ma non troppo





Nella ripresa, gli uomini di Spalletti cercano di gestire il vantaggio limitando le offensive del Belgio, che però pareggia al 61° su un corner, con la difesa Azzurra che si fa sorprendere da Trossard. Sei interminabili minuti di recupero e finisce 2-2. È un bel punto conquistato con tenacia dagli Azzurri. Spalletti, nonostante non abbia lo stesso tempo a disposizione che avrebbe in un club, riesce a creare un calcio totale. Un primo tempo esplosivo, squadra sempre attenta nelle zone di campo dense e verticalizzazioni improvvise con i centrocampisti, come Frattesi, sempre pericoloso e con il vizietto del gol. Prossimo impegno della Nazionale Italiana: lunedì 14 ottobre a Udine, dove ospiterà Israele.

Una partita ricca di episodi quella della Nazionale Italiana contro il Belgio nella terza giornata di Nations League. Il team di Spalletti domina per tutto il primo tempo, passando due volte, prima con Cambiaso al primo minuto di gioco e poi con Retegui al 24', dopodiché la partita si complica per l'espulsione al 40° di Pellegrini, reo di un intervento da dietro sull'avversario, dapprima sanzionato con il cartellino giallo e tramutatosi in rosso dopo l'intervento del VAR. Gli Azzurri accusano il colpo, e il Belgio accorcia subito le distanze con il calcio piazzato di De Cuyper.