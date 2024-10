Esordio vincente per la Dinamo in “Fiba Europe Cup”. Domenica al PalaSerradimigni il Napoli in campionato





Veronesi e Halilovic a referto nonostante le difficoltà al tiro del Banco, Johnson accorcia e all’intervallo lungo la Dinamo è avanti 39-48. È Michal Sokolowski l’uomo del terzo quarto: l’Mvp della Coppa Italia 2024 apre le danze del secondo tempo dall’arco, risponde Armwood per Lisbona ma anche Bibbins ritrova feeling con il canestro. Minuti di sostanza per Renfro, a quota 5 stoppate e a un soffio dall’high della Dinamo in Europa. Solìkolowski diventa un rebus per l difesa portoghese e fa 6/6 a cronometro fermo, la tripla di Tambone scrive il +20 (49-69). Ci sono minuti per Vincini e il massimo vantaggio sul 52-75 che chiude il 30’. Nell’ultima frazione coach Markovic fa riposare le prime linee: la Dinamo in campo con il debutto di Stefano Trucchetti in FIBA Europe Cup e un quintetto tutto italiano. Lisbona prova ad accorciare ma gli isolani sfruttano il vantaggio conquistato. Al Pavhilao Joao Rocha è garbage time: la Dinamo gestisce il vantaggio e la sfida finisce 82-69. Gli uomini di Markovic ritorneranno dal Portogallo con ossigeno e risposte, pronti ad affrontare il lunch match contro Napoli in programma domenica al PalaSerradimigni.

La Dinamo approccia con la faccia giusta al match: apre la sparatoria Bibbins, lo segue Bendzius mentre i primi punti dei padroni di casa arrivano con Funderburk. Il Banco trova il primo strappo con Halilovic e le bombe di Bibbins e del capitano dal 12-2 al 16-4. Lo Sporting prova a entrare in partita con Ward e riportandosi fino a -6. Buon apporto dalla panchina di Tambone e Cappelletti, ottima prestazione difensiva di Renfro e alla prima sirena è 14-32. La Dinamo tocca un ottimo 11/14 dal campo. Blackout in avvio del secondo quarto: dopo la tripla di Veronesi, al debutto in Fiba Europe Cup, il Banco incassa un parziale di 8-0 Hallmann, Silva e Cruz. Timeout di Markovic che però non ferma l’emorragia; Hallmann e Silva allungano fino al 16-0 riportando i portoghesi a -6 (29-35). La reazione biancoverde non si fa attendere: i sassaresi si accendono con Halilovic e il contropiede di Cappelletti per il nuovo + 10 (29-39).