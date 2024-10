L'Amatori Rugby Alghero pronta all'esordio contro il Calvisano

Confermato alla guida tecnica, l'allenatore Marco Anversa ha dovuto fare i conti con le partenze di alcuni giocatori non confermati. Tuttavia, la rosa per la stagione 2024/25 si arricchisce di nuovi talenti provenienti da tutto il mondo: Argentina, Australia, Sudafrica e Georgia. Una squadra giovane, alla quale si sono aggiunti alcuni promettenti giocatori dell'Under 18 dopo un'intensa estate di allenamenti.





L'obiettivo del club catalano è chiaro: disputare un campionato tranquillo dopo due stagioni difficili che hanno visto l'Alghero lottare strenuamente per la salvezza.





Le parole del coach Marco Anversa: "Per domenica ci stiamo preparando molto bene. Abbiamo iniziato la preparazione leggermente in ritardo, ma abbiamo recuperato il tempo. Sappiamo che la squadra che andremo ad affrontare è forse la favorita per questo campionato e andiamo subito a sfidarli a casa loro. Loro hanno iniziato la preparazione con largo anticipo, sono al lavoro da luglio per preparare la stagione." Continua il coach: "Abbiamo tanti ragazzi nuovi e non siamo riusciti a organizzare un'amichevole precampionato come hanno fatto loro, ma siamo determinati a fare bene. Daremo il massimo partendo fuori casa, così da temprare i nuovi innesti che affronteranno il viaggio e avranno modo di capire subito come funzionano le trasferte dalla Sardegna. Cercheremo di fare il nostro meglio; sarà durissima, ma so che i ragazzi daranno il 100%."





La partita contro il Calvisano sarà un duro banco di prova per l'Amatori Rugby Alghero. Affrontare una delle squadre più quotate del campionato sin dalla prima giornata potrebbe essere l'occasione per misurare il valore della nuova rosa e iniziare il campionato con lo spirito giusto. I tifosi algheresi seguono con interesse l'evoluzione della squadra, sperando che i nuovi innesti internazionali e i giovani talenti locali possano portare freschezza e competitività. Non resta che attendere il fischio d'inizio per vedere all'opera la nuova formazione guidata da coach Anversa.

Domenica 13 ottobre alle ore 15:30, l'Amatori Rugby Alghero inaugurerà la sua stagione nel campionato di Serie A affrontando in trasferta il Calvisano. Inserita nel Girone 1 insieme ad altre nove squadre del nord Italia, la compagine algherese si prepara ad affrontare una delle sfide più impegnative del calendario.