Il Cagliari Giovanissimi ad Alghero: una nuova sfida per la stagione 2024/25

Da anni, il Cagliari ha avviato un lavoro strutturato sui giovani, cercando di creare un vivaio che possa non solo formare giocatori per la prima squadra, ma anche offrire opportunità ai ragazzi sardi di svilupparsi nel mondo del calcio. Il legame con l’Alghero Calcio, che favorisce l’integrazione di giocatori dal nord Sardegna, è una chiara dimostrazione di questo approccio sinergico. Un progetto che non si limita all’ambito sportivo, ma mira a costruire una rete che possa anche offrire un futuro a questi giovani dentro e fuori dal campo.





Il Campionato Nazionale Giovanissimi U14, in cui il Cagliari si confronterà, è tutt'altro che una semplice vetrina. Con avversari del calibro di Atalanta, Brescia e Cremonese, il livello di competizione è alto. La scelta di far giocare i ragazzi in un contesto così competitivo è fondamentale per la loro crescita. Ma la vera sfida, oltre ai risultati sul campo, sarà consolidare questo legame tra la squadra e la città di Alghero. È un’opportunità che potrebbe rilanciare il calcio locale e dare nuova linfa ai giovani del territorio. La partita di debutto, oggi contro il Brescia in trasferta, darà il via a questa avventura. Ma la vera vittoria sarà vedere come questo progetto saprà svilupparsi, radicarsi e creare le basi per il futuro del calcio giovanile in Sardegna.

Per la stagione 2024/25, il Cagliari Calcio ha deciso di portare la sua squadra Giovanissimi U14-Professionisti ad Alghero. Una scelta strategica che va oltre il semplice spostamento logistico: si tratta di un segnale forte di attenzione verso il territorio e di una chiara volontà di valorizzare i giovani talenti isolani. Le partite casalinghe si svolgeranno al "Pino Cuccureddu" di Maria Pia, un impianto che rappresenta ormai un punto di riferimento per lo sport algherese. Il progetto non nasce dal nulla.