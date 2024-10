Equitazione: trionfo sardo alle finali nazionali, Lorenzo Iriu e Marco Pala sul gradino più alto del podio

Nel Livello 1 pony, sugli ostacoli di 100 cm, Lorenzo Iriu del circolo Li Tauli ha dominato la competizione, in sella alla sua Iside. Il giovane cavaliere ha fatto la differenza grazie al tempo impeccabile nelle due prove decisive e al posizionamento sul podio nella prova a stile fasi. Un risultato importante, soprattutto considerando la presenza di ben 50 binomi da tutta Italia. Non da meno Marco Pala, che nel Livello 4 junior/pony, sugli ostacoli di 120 cm, ha trionfato in sella a Chicago Chicago.





Anche per lui, il segreto del successo è stato nei tempi: migliori in due delle prove, con un ottimo secondo posto nella prova a stile fasi. Ma la soddisfazione non finisce qui. Grazie ai risultati ottenuti, entrambi i cavalieri sardi si sono guadagnati la qualifica per le categorie di Arena FISE, che si terranno a Fieracavalli Verona dal 7 al 10 novembre 2024. Un traguardo importante per la Fise Sardegna e un motivo d’orgoglio per tutto il movimento isolano. La passione per l’equitazione si conferma viva in Sardegna, con giovani promesse che dimostrano talento, grinta e una dedizione che li porta sempre più in alto.

La Sardegna si fa valere nel mondo dell’equitazione, e lo fa in grande stile. Lorenzo Iriu e Marco Pala, due giovani talenti isolani, hanno conquistato le finali nazionali del Progetto Sport Col. Nava, portando a casa una doppia medaglia d'oro. L’evento, che si è tenuto presso gli impianti dell'Horses Riviera Resort di San Giovanni in Marignano, ha visto la partecipazione di oltre mille binomi provenienti da 18 regioni italiane. Un palcoscenico di livello, dove i sardi hanno brillato.