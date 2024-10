Alghero Half Marathon 2024: Un successo annunciato

“Una manifestazione che ogni anno regala soddisfazioni – affermano dal direttivo della società algherese. Abbiamo sentito ancora una volta la vicinanza di tutti gli atleti che ci hanno onorato della loro presenza. Una menzione particolare va all’amministrazione comunale ha contribuito alla riuscita dell’evento supportandoci in tanti momenti nel corso dell’organizzazione. Ed un ringraziamento sentito a tutte le aziende che ci hanno sostenuto con la loro sponsorizzazione nonché a tutte le associazioni cittadine che hanno creduto in noi. Siamo convinti di poter migliorare ancora e di far appassionare sempre più persone alle attività motorie e di aggregazione. Grazie alla Family Run quest’anno sostenuta dall’ufficio politiche familiari del comune di Alghero”. I campioni regionali di 10km su strada sono Gabriele Motzo (SM, Isola Run), Oleksandr Choban (SM35, Sport Isola La Maddalena), Filippo Casu (SM40, IsolaRun), Tiziano Melia (SM45, Atl. Buddusò), Gianluca Congiu (SM50, Cagliari Marathon), Sandro Piras (SM55, Gruppo Pol. Assemini), Giovanni Farru (SM60, Ccrs Sorso), Mario Melis (SM65, Atl. E. Sanna Elmas), Marco Corona (SM70, Atletica 4 Mori), Pietro Piras (SM75, Podistica Sassari), Giuseppe Antonio Addis (SM85, Atl. Buddusò). Campionesse regionali 10km femminile Francesca Cabiddu (SF, Atl. Castello), Veronica Pala (SF35, Ichnos Sassari), Enrica Pintor (SF40, Isola Run), Claudia Pinna (SF45, Cus Cagliari), Cristina Loverci (SF50, Amatori Olbia), Roberta Ferru (SF55, Cagliari Atletica Leggera), Anna Maria Ruzzetto (SF60, Ccrs Sorso), Alessandra Castellaccio (SF65, Atletica Ploaghe), Marisa Moreggio (SF70, Atletica Arborea). Da sottolineare il tredicesimo posto assoluto di Giuseppe Corda (5°SM45) capace di migliore il suo personale sui 21 km (1h19’59). Per lunghi tratti di gara ha viaggiato a stretto contatto con il gruppetto di fuggitivi. Impegnati nella 21km maschile Claudio Barbero, Massimo Sala, Antonello Meloni (15° SM55), Guido Rimini, Gianfranco Nuvoli e Luigi Lotto (3°SM70). Debutto in mezza maratona per Cristian Martinez (1h55’43) e per il neo tesserato Fabrizio Meloni (1h41’39). Per Rossella Manca quella di Alghero (5° SF40, 1h57’59) è stata la seconda 21 km dopo quella di Chia. Presenti nella 10km Luigi Ruiu, Fabio Lo Gerfo, il debuttante Pietro Sini, Giuseppe Spirito, Maria Teresa Piras, Carlo Gallus, Giuseppe Picchedda, Giuseppe Calaresu, Monica Dessì, Bruno Elettim Marcello Carboni, Marcello Moccia e Palmiro Concas al rientro dopo uno stop. I roboanti numeri appena riscontrati saranno il trampolino di lancio per il 2025. Oltre alle due gare Fidal (in 776 hanno tagliato il traguardo) c’è stata la partecipazione alla 10km non competitiva (quasi 400 iscritti) e l’affollata presenza alla Crai Family Run dove un festoso serpentone di magliette gialle (poco meno di 200) ha invaso la pista ciclabile che dal porto conduce al campeggio La Mariposa per poi tornare al traguardo per un totale di quasi 5km. La linearità del percorso garantisce la conquista di nuovi primati personali mentre la collocazione in calendario permette di accoppiare alla gara anche uno scampolo di vacanza senza dimenticare il risaputo appeal di Alghero. A tutto questo si somma l’apporto della società Alghero Marathon, scesa in campo con un team di oltre centotrenta persone. Tesserati della società che con l’ausilio delle famiglie ed amici, oltre a tanti volontari, hanno contribuito a garantire la piena riuscita della manifestazione. Un vero team che oltre ad aver curato al sabato la distribuzione dei pacchi gara e pettorali ha predisposto la preparazione del percorso e sorvegliato i vari incroci del percorso, rifornimenti e spugnaggio, coordinamento, assistenza, accoglienza, il pre e post gara con i ristori, le premiazioni e tutto quello che è servito per scrivere la fortunata edizione 2024.

E’ stata la festa dei quasi 1400 che hanno invaso la litoranea che dal porto, Scalo Tarantiello, conduce a Fertilia. Un nastro d’asfalto di otto chilometri affollato da un coloratissimo carosello di maglie variopinte in rappresentanza di quasi tutte le società sarde affiliate alla Fidal e da oltre venti associazioni giunte dalla penisola con l’aggiunta di tanti altri runners arrivati per l’occasione da Belgio, Polonia, Spagna, Francia ed Irlanda. Comune denominatore per tutti l’amore per la corsa. La settima edizione della Crai Alghero Half Marathon va ufficialmente in archivio con l’etichetta di edizione che ha fatto registrare il più alto numero di partecipanti dal 2017 ad oggi. La competizione podistica algherese è in costante crescita e all’interno dei confini sardi, ma ormai non solo, si è ritagliata un ruolo prestigioso ottenendo risconti più che positivi diventando così punto di riferimento nel calendario nazionale di fine estate inizio autunno. Rispetto al clima caldo del 2023 quest’anno il meteo ha aiutato i partecipanti con temperature meno probanti. Ad aggiudicarsi la vittoria della mezza maratona è stato Francesco Mei (Academy Olbia, 1h11’20) che ha bissato il successo dell’anno scorso ottenuto però sui 10km. Ha avuto la meglio proprio del vincitore 2023 Francesco Dejas (Atl. San Gavino) classificatosi al secondo posto (1h13’01) attardato di un minuto e quaranta secondi, al quale ha strappato il primato del percorso migliorandolo di quasi due minuti. Per il terzo gradino del podio si è rinnovato il duello andato in scena ad agosto nell’ultima Dal mare alla Montagna. Come in piazza Monsignor Corrias, Dejas ha preceduto il mai domo Giuseppino Cossu (Cagliari Marathon, 1h13’46) che per oltre metà gara ha viaggiato al passo sostenuto imposto dai primi due. Per il runner bosano primo posto SF40 ed escation continua ad Alghero: quinto nel 2022, quarto nel 2023 ed ora terzo posto. Nella 21km femminile si è imposta Arianna Lutteri (Asd Team Km Sport, 1h25’16) che tra lei e il secondo posto di Chiara Milanesi (Runners Bergamo) ha scavato un vantaggio di oltre tre minuti. Terza posizione come nel 2023 per Adriana Guadalupe Dessì (Atl. Ogliastra, 1h30’55). Il titolo regionale dei Diecimila è andato a Gabriele Motzo (Isola Run, 32’06) vincitore davanti a Salvatore Mei (festa grande in famiglia con il fratello Salvatore) e Oleksander Choban (SportIsola La Maddalena) che ad Alghero vinse la mezza maratona 2022. A Claudia Pinna (Cus Cagliari, 36’48) il titolo regionale femminile dei 10km. Vittoria per distacco con Roberta Ferru (Cagliari Atletica Leggera, 39’30) seconda e Veronica Pala (Ichnos Sassari) terza. Per lei terzo podio consecutivo ad Alghero. Oltre all’Alghero Marathon che ha curato la parte organizzativa, c’è stata anche un’Alghero Marathon fatta da 23 tesserati che ha onorato la gara di casa.