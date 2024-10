Alghero: Alguerunners protagonista alla Alghero Half Marathon

Tra le squadre presenti, spicca Alguerunners, che con ben 20 atleti al via si è imposta come una delle formazioni più rappresentative della città. Tra loro, Giuseppe Fenu si è distinto con un tempo di 1h16’22”, classificandosi primo nella categoria SM45 e settimo assoluto, consolidando il suo status di atleta di alto livello in Sardegna. Da sottolineare anche il ritorno alle gare di Tonino Raciti, che, al suo esordio con la maglia giallorossa, ha ottenuto un eccellente 41’56” nella 10km, aggiudicandosi il terzo posto nella categoria SM60. Giuseppe Muglia, anch'egli al debutto con Alguerunners, ha segnato un personale di 40’28”, posizionandosi sesto di categoria, mentre Carlo Macciocu ha chiuso in 37’41”, quarto nella sua categoria. Michela Pensè ha fatto una grande impressione nella mezza maratona, sfiorando il podio con un ottimo quarto posto di categoria. Tra i nuovi volti di Alguerunners, buone prestazioni sono arrivate da Nicola Soggiu e Tino Satta, entrambi nella half marathon. Il team algherese continua a confermarsi protagonista nelle competizioni isolane e guarda con ambizione agli eventi nazionali e internazionali, con atleti pronti a calcare le strade di Venezia e Valencia nelle prossime settimane.

La Alghero Half Marathon, appuntamento ormai fisso della prima domenica di ottobre, ha nuovamente confermato la capacità della città di ospitare grandi eventi sportivi. La gara, che ha visto un’affluenza di pubblico mai registrata prima nei percorsi podistici, ha rafforzato il ruolo di Alghero come leader nel panorama sportivo nazionale e internazionale. L’organizzazione impeccabile, curata dalla società Alghero Marathon, ha reso possibile il successo dell’evento, che ha visto partecipare atleti da tutta Italia e oltre.