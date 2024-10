L'extratime dii Mister Siomn: Juventus-Cagliari, un rigore per parte - punto prezioso per i sardi all'Allianz Stadium

Nel secondo tempo, il Cagliari riesce a creare qualche buona ripartenza, ma senza impensierire troppo Di Gregorio. Vlahovic va vicino alla doppietta, ma al minuto 88’ l'ingresso di Douglas Luiz cambia le sorti della partita. Un fallo su Piccoli in area viene giudicato da Marinelli, dopo revisione al VAR, come rigore per i sardi. Marin dagli undici metri non sbaglia, portando il risultato sul definitivo 1-1. Dopo un lungo recupero, la partita si conclude con un punto per parte. Per la Juventus, che mirava ai tre punti, questo pareggio potrebbe essere visto come un'occasione persa, mentre per il Cagliari è un punto prezioso che conferma il buon momento, soprattutto nelle trasferte. A livello tattico, il cambio di modulo del Cagliari sembra funzionare meglio con una difesa a quattro. Tuttavia, la coppia centrale Mina-Luperto ha mostrato qualche incertezza, con Luperto apparso ancora non del tutto pronto per la Serie A. Interessante anche il ruolo decisivo delle sostituzioni: quelle del Cagliari hanno portato freschezza e vitalità, mentre le modifiche della Juventus non hanno avuto lo stesso impatto. Ora, dopo la pausa per gli impegni della Nazionale, il Cagliari tornerà in campo il 20 ottobre alla Unipol Domus contro il Torino.

Termina in parità il Lunch Match domenicale all'Allianz Stadium tra Juventus e Cagliari, con un risultato finale di 1-1. Entrambe le squadre si sono schierate con un 4-2-3-1, puntando su una forte protezione difensiva e una punta isolata in attacco. La Juventus inizia con il piede giusto e al 15' passa in vantaggio con Vlahovic che trasforma un rigore, assegnato dopo un tocco di mano di Luperto. I bianconeri hanno sfiorato il raddoppio in almeno due occasioni durante il primo tempo, chiudendo in vantaggio meritatamente.