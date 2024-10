L'opinione di Dambra: Cagliari compatto, strappa un punto d'oro a Torino

Il Cagliari risponde con un'occasione sprecata da Piccoli al 19' e una chiusura di Cambiaso su un cross pericoloso di Augello. Nel secondo tempo, Nicola effettua cambi al 57', inserendo Gaetano e Luvumbo. Quest'ultimo sfiora il gol pochi minuti dopo, ma Gatti salva sulla linea. La Juventus tenta di raddoppiare con Fagioli e Vlahovic, ma Scuffet si dimostra decisivo. All'84', Piccoli viene atterrato in area da Douglas Luiz, e dopo un controllo VAR, Marin trasforma il rigore all'88', riportando il Cagliari in parità. Subito dopo, Conceição viene espulso per simulazione. Nel recupero, Obert colpisce il palo, e anche un tiro di Fagioli sfiora il gol della vittoria per la Juventus. Dopo 98 minuti, la gara termina sull'1-1. Un risultato che dà fiducia al Cagliari, che affronterà il Torino il 20 ottobre alla Domus.

All'Allianz Stadium, un Cagliari solido riesce a conquistare un prezioso punto contro la Juventus, mantenendo la gara in equilibrio fino alla fine nonostante momenti di sofferenza. Nicola schiera i suoi con il 4-4-1-1, con Viola a supporto di Piccoli come unica punta, mentre Thiago Motta opta per un 4-2-3-1, con Conceição, Koopmeiners e Mbangula dietro Vlahovic. Nel primo tempo, al 6', Viola sorprende Di Gregorio con un tiro dalla distanza. Al 15', Vlahovic segna dal dischetto dopo un rigore assegnato per un tocco di mano di Luperto rilevato dal VAR. La Juventus continua a spingere, ma Scuffet si oppone ai tentativi di Koopmeiners e Conceição.