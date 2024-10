Zemura regala con una perla i 3 punti ai friulani

Partono con le marce alte i bianconeri: dopo 3', Kabasele calcia da dentro l'area, ma Falcone para. C'è da dire però che il Lecce ha dato filo da torcere all'Udinese, nonostante non abbia creato azioni importanti, grazie a un pressing alto che ha messo in difficoltà i friulani nella costruzione dal basso. Al 9', su errore di Bijol, Krstovic calcia dalla distanza, ma Okoye blocca a terra. All'11', Rebic regala una bella palla per Dorgu, ma il tiro è sbilenco. Al 33' e 39', l'Udinese produce due chance ghiotte per sbloccare la partita: prima con la traversa di Kabasele su cross di Karlström e poi con Zarraga, che da fuori area prende il palo. All'inizio del secondo tempo, Runjaic sostituisce Brenner con Davis.





Non ci sono state molte emozioni. Poco dopo, Davis tenta un tiro su cross basso di Zemura, ma colpisce il corpo di Baschirotto. Al 75', l'Udinese va in vantaggio con una splendida punizione di Zemura, imprendibile per Falcone. Dopo 4 minuti di recupero, arriva il triplice fischio: finisce 1-0 per i bianconeri.

Al "Bluenergy Stadium", l'Udinese di Runjaic torna alla vittoria battendo di misura il Lecce di Gotti. I bianconeri salgono a 13 punti in classifica, a -3 dal Napoli capolista. I pugliesi restano a quota 5 punti. L'Udinese opta per il 3-5-2 (Lucca e Brenner il tandem d'attacco), mentre il Lecce gioca col 4-3-3 (il tridente offensivo è formato da Dorgu, Krstovic e Rebic).