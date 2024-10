Serie A1 di Tennis: Il ritorno del Tennis Club Cagliari dopo sette anni

"Il nostro focus principale è lo sviluppo del vivaio," ha dichiarato Arguello, sottolineando l'importanza della Serie A1 per la crescita delle giovani atlete del club. La squadra è stata rafforzata con l'inserimento di quattro nuove giocatrici, tra cui la spagnola Jessica Bouzas Maneiro, attualmente numero 57 nel ranking WTA, e l’ungherese Anna Bondar, numero 90. A loro si aggiungono la bulgara Gergana Topalova e la rumena Andreea Prisacariu. Confermate, invece, le italiane Nuria Brancaccio, Alessandra Mazzola, e le giocatrici del vivaio Barbara e Marcella Dessolis, oltre alla cagliaritana Beatrice Zucca. Il campionato prevede sei giornate di fase a gironi, seguite dalle semifinali e dai play-out. Le cagliaritane affronteranno tre trasferte consecutive, mentre le ultime due partite si disputeranno nuovamente a Monte Urpinu il 3 e il 10 novembre. L'obiettivo della squadra è mantenere la categoria, ma non manca l’ambizione di poter puntare a qualcosa di più. Il ritorno in Serie A1 rappresenta anche un'importante occasione per la città di Cagliari, che potrà ospitare e godere di tennis di alto livello per tutta la stagione.

Dopo sette anni di attesa, il Tennis Club Cagliari torna nella Serie A1 femminile. Domenica 6 ottobre, le tenniste cagliaritane esordiranno in casa, sulla terra battuta di Monte Urpinu, per la prima giornata del Girone 2 contro l'At Verona Falconeri, semifinalista della scorsa stagione. Il ritorno in Serie A1 è il frutto di un lungo percorso culminato con la promozione ottenuta nel dicembre 2023. Per la squadra, guidata dal direttore tecnico Martin Vassallo Arguello, la stagione rappresenta una sfida emozionante sia per le giocatrici che per i giovani talenti del vivaio, che avranno l’opportunità di confrontarsi con il tennis di alto livello.