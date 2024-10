Atalanta travolgente: Shakhtar sconfitto 3-0

Gli ucraini hanno risposto con un 3-4-1-2. Dopo un inizio aggressivo dello Shakhtar, l'Atalanta ha iniziato a creare occasioni già dall'11'. Al 21', su un calcio di punizione battuto corto, Lookman ha servito un assist perfetto per Djimsiti, che ha segnato da pochi passi. La squadra italiana ha continuato a dominare, con Samardzic e De Ketelaere che hanno creato ulteriori opportunità, fino al raddoppio al 44', quando Lookman ha insaccato su assist di Kolasinac. Nel secondo tempo, lo Shakhtar ha cercato di reagire con Konoplia, ma senza successo. Al 48', Bellanova ha chiuso il match segnando di testa su cross di Zappacosta. L'Atalanta ha continuato a spingere, colpendo un palo con Zappacosta e creando altre occasioni, ma il risultato è rimasto fermo sul 3-0. Una vittoria schiacciante per l'Atalanta, che continua il suo cammino in Champions League con grande determinazione.

Nella 2^ giornata del girone unico della Champions League 2024/2025, l'Atalanta di Gianpiero Gasperini ha dominato lo Shakhtar Donetsk con un netto 3-0 al "Veltins Arena" di Gelsenkirchen. Le reti di Djimsiti, Lookman e Bellanova, i primi per tutti e tre nella competizione, hanno regalato una vittoria meritata alla squadra bergamasca. L'Atalanta si è schierata con un 3-4-2-1, con Samardzic e Lookman a supporto di De Ketelaere in attacco.