Sfide decisive allo Slalom Città di Dorgali: 12 e 13 ottobre

Le attività inizieranno sabato 12 ottobre con le verifiche sportive e tecniche, mentre la domenica sarà dedicata alla gara vera e propria, con la manche di ricognizione e le tre manche di competizione, a partire dalle 9:30. Giuseppe Pirisinu, Fiduciario Regionale Delegazione Sardegna ACI Sport, ha sottolineato l’importanza della manifestazione e l’eccellente lavoro svolto dall’Autosport Dorgali, auspicando che, in futuro, il percorso possa ottenere la titolazione per il Campionato Italiano. La competizione non solo ha un valore sportivo, ma rappresenta anche una vetrina per il territorio, in grado di attrarre appassionati da tutta la Sardegna e non solo. Le premiazioni si terranno presso l'anfiteatro comunale di Cala Gonone, a conclusione di un fine settimana che promette di essere entusiasmante per il motorsport sardo.

La nona edizione dello Slalom Città di Dorgali, 2° Memorial Gianfranco Corrias, si terrà il 12 e 13 ottobre e sarà un evento cruciale per i piloti impegnati nel Campionato Regionale ACI Sport Sardegna Slalom e nella Coppa Zona 2. Organizzata dall’Autosport Dorgali, questa gara segnerà la conclusione della Coppa Zona 2 e rappresenta il penultimo round del Trofeo d'Italia Nord. La partecipazione è già elevata, con iscrizioni numerose, e la gara promette emozioni grazie al suggestivo e tecnico percorso Cala Gonone-Galleria, uno dei più apprezzati dagli appassionati e dai piloti. La gara sarà anche l'occasione per i piloti di mettersi alla prova su un percorso lungo quattro chilometri, intervallato da tredici postazioni di birilli, con partenza dal Km 4,700 e arrivo al Km 0,700 della SP 26.