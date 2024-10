Sport Male la prima. La Dinamo viene sconfitta al PalaSerradimigni da Scafati in gran spolvero.

Inizio durissimo per la Dinamo che viene sconfitta 86-97 al PalaSerradimigni da Scafati, che gioca una partita super, tirando con 13/20 da 3 punti e trovando protagonisti diversi all’interno del match. La sfuriata del Banco nel terzo quarto vale + il 9 (50-41), ma i campani non si scompongono e reagiscono da vera squadra. Stewart è micidiale con tre triple consecutive, Sorokas firma il break dell’ex, Bendzius nel finale tenta una disperata rimonta, ma la Givova chiude il conto con percentuali pazzesche, nonostante 30 punti di Sokolowski, massimo in carriera in serie A. 16 punti per Fobbs, 13 punti per Halilovic. Sokolowski gioca una partita super chiudendo con 30 punti 11/16 dal campo e tenendo in piedi la Dinamo. La sfuriata del 3° quarto sembra quella giusta ma Scafati la vince con più protagonisti. Per lui l'amara consolazione della miglior prestazione di sempre nel campionato italiano. Scafati tira con 13/20 da 3 punti (11/15 da 3 punti) contro l’8/29 di Sassari e mette in grande difficoltà Bibbins (1/10 dal campo) con i mis match e lo manda fuori giri in attacco. La squadra di Nicola punisce ogni errore di Sassari e al merito di rialzarsi dopo il 13-0 di inizio terzo quarto. Nell’ultimo quarto. La Dinamo parte con il quintetto base ma con Renfro inizialmente al posto di Halilovic. Markovic recupera nei dodici anche Vincini e ha tutto il roster a disposizione, mentre Nicola non può ancora schierare Hruban appena firmato. Fuori e ormai ai margini Mason che andrà via e Tolbert III. Out anche Babilodze e Ulaneo. Debutto per Cinciarini arrivato in settimana. Markovic vuole subito dare profondità all’attacco mandando Sokolowski in post basso contro Stewart o Sorokas sui cambi, il polacco inizia con 7 punti, Scafati vuole attaccare i mis match e sfruttare Pinkins da n.5. Gray è micidiale contro Bibbins, Renfro fa fatica, c’è subito Halilovic (9-12 al 4’). Pinkins non sbaglia un colpo, Markovic mette subito anche Tambone e Cappelletti. La Dinamo prova ad alzare l’intensità difensiva. Partita molto equilibrati, Scafati è molto concreta, Sassari combatte, campani avanti 21-22 al 10’. Fobbs e Bibbins sentono l’esordio al PalaSerradimigni, Il Banco tira con 1/14 da 3 punti, Cinciarini crea sul “pick and roll”. Markovic costretto al time out. Miaschi è tiratore micidiale anche da lontano, Soko schiaccia di rabbia, Renfro pulisce i tabelloni prima con un’affondata poi con una stoppata, dando continuità alla difesa. L’ex Peristeri morde e apre la transizione, Sokolowski chiude il contropiede del 31-32, stavolta è Nicola a dover fermare il gioco. Gray con due falli mette in difficoltà la Dinamo con il suo talento offensivo, il Banco sbaglia molti tiri aperti, Sorokas con due liberi riporta Scafati a +5. C’è Fobbs però che entra completamente nel match, 9 punti, giocate importanti, l’ex Bonn si scrolla di dosso la tensione e tiene attaccata Sassari (37-41) all’intervallo. La Dinamo esce dagli spogliatoi con fame e intensità, Bibbins prova a girare l’inerzia, Halilovic mette in vetrina il suo repertorio: assist perfetto per Sokolowski sullo short e schiacciata che costringe Nicola al time out (43-41). Il Banco è tarantolato, le due bombe di Sokolowski fanno esplodere il palas, Cinciarini da 3 punti ferma il 13-0 del Banco. Reagisce Scafati con grande orgoglio, trascinata da un sontuoso Gray, gioco da 3 punti e bomba per il pareggio a quota 50 e controbreak di 0-9. Partita bellissima, Sokolowski prova a rispaccare il confronto, ma Scafati è sempre lì anche con un po’ di fortuna. Bendzius sbaglia un paio di tiri aperti, la squadra di Nicola è sempre lì a lottare (59-60) con gioco da 3 punti di Sorokas. Dopo la grande sfuriata la Dinamo si trova sotto ancora al 30’. Stewart inizia con due bombe pesantissime, la Givova tira con 7/13 da 3 punti (11/15 nel 2° tempo), Markovic deve fermare il match con un time out, la strada adesso è in salita. (60-69). La Dinamo a parte il 4/5 da 3 punti da Sokolowski ha 0/16 dall’arco. Il Banco sprofonda sotto di 12 punti (60-72) con la terza tripla consecutiva di Stewart. Scafati non sbaglia niente, trova protagonisti diversi, Sorokas fa il vuoto, 10/17 da 3 punti per la Givova che vola 68-80 al 35’. Nel momento di emergenza disperato tentativo di rimonta con due triple di Bendzius e due liberi di Cappelletti, ma Zanelli ancora una volta spacca da 3 punti. Gray prende il 2° tecnico e viene espulso, la Dinamo però sembra essere sul gamba e stanca mentalmente, Sorokas scava il solco definitivo, finisce 86-97.