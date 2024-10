Salto Ostacoli, Trofeo dei Nuraghi: 256 binomi in gara a Tanca Regia, trionfa Piero Pala con Zweitschrift

La competizione si è fatta agguerrita anche nella categoria dei 5 anni, dove ben otto binomi hanno concluso senza errori: Stefano Cossu con Darezzo e Dulissa, Francesco Iriu su Dolos AA, Luigi Iriu su Dea Splendente, Andrea Guspini su Diva Sarda, Enrico Carcangiu su Damasco Sardo, Grazia Giorico su Comme l'Eclair e Fabio Niedda su Douglas. Particolarmente avvincente la prova nella categoria dei 4 anni, con ben 18 binomi che hanno completato il percorso di precisione senza errori nell’ultima delle tre giornate di gara. Nel Gran Premio di I grado, William Murdocco si è imposto in sella a Sevilla, chiudendo con un percorso netto. Subito dietro di lui, Alessandro Correddu su Verner, penalizzato solo dal tempo, e al terzo posto Cora Boselli con Black Jack Fondocombe, qualificata al barrage. A completare il ricco programma della manifestazione, anche il Trofeo Brevetti che ha visto un podio tutto al femminile: Chiara Donato ha conquistato il gradino più alto con Cartagena, seguita da Francesca Silvestrini su Coronas e Alice Cadeddu su Za l'Ischisi. Nel Trofeo 115, la vittoria è andata a Eugenia Corda con Hidalgo de Is Morus, al secondo posto Alexa Dastara con Micky Blue e al terzo Andrea Pinna su Londaya di San Tomaso. Una competizione di altissimo livello, che ha saputo regalare spettacolo e adrenalina a tutti gli appassionati di salto ostacoli, confermando la qualità e la passione del mondo equestre sardo.

Grande ritorno per il salto ostacoli organizzato dalla Fise Sardegna, con la semifinale del Trofeo dei Nuraghi che ha visto ben 256 binomi sfidarsi a Tanca Regia (Abbasanta) nell'impianto dell'azienda Agris. L’evento, dedicato ai cavalli nati e allevati in Sardegna di 4, 5, 6, 7 anni e oltre, è stato un successo e ha offerto la possibilità di recuperare le tre tappe del circuito regionale non disputate, qualificando i binomi per la finale regionale prevista dal 17 al 20 ottobre sempre a Tanca Regia. Nel Gran Premio a due manche su ostacoli di 140 cm, la vittoria è andata a Piero Pala con Zweitschrift, unico binomio a chiudere senza penalità. Alle sue spalle, Gianleonardo Murruzzu ha conquistato il secondo e il terzo posto in sella a Taissa Sarda e Barein, rispettivamente, cavalli che lo hanno portato a dominare la classifica nella categoria dei 7 anni e oltre. Nella categoria dei 6 anni, è stato Andrea Guspini a primeggiare su Clizia de Sa Pittada con un percorso netto.