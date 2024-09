Auto storiche in tour: prossime tappe Bosa e Santu Lussurgiu





La carovana attraverserà strade e paesaggi di grande bellezza, partendo dallo splendido litorale tra Alghero e Bosa, per poi dirigersi verso il Nuraghe Losa, uno dei siti archeologici più importanti dell’isola. La tappa finale sarà Santu Lussurgiu, dove le auto saranno esposte nella Piazza Centrale del paese, offrendo agli appassionati e ai curiosi l’occasione di osservare da vicino queste meraviglie d’epoca. L’evento rappresenta un’occasione unica per unire la passione per il motorismo storico alla scoperta dei tesori della Sardegna, promuovendo un turismo che valorizza la bellezza e la storia di questa terra. Un viaggio nel tempo e nello spazio che permetterà a molti di riscoprire l'isola attraverso il fascino delle auto d'epoca, protagoniste indiscusse di un’epoca che ha segnato la storia dell’automobilismo mondiale.

La Sardegna si prepara ad accogliere 50 auto storiche degli anni '50, che stanno attraversando le strade dell'isola in un itinerario affascinante che le porterà a toccare alcuni dei luoghi più suggestivi della Sardegna sud-occidentale. L'iniziativa, chiamata "Alla scoperta dell'Asinara", è stata organizzata dall'Associazione Auto e Moto d'epoca Sardegna e punta a valorizzare il territorio sardo attraverso la passione per il motorismo storico. Le auto, veri gioielli della meccanica e del design del passato, percorreranno circa 530 km, offrendo l’opportunità di ammirare alcuni dei modelli che hanno fatto la storia dell’automobilismo mondiale.