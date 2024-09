Torino-Lazio 2-3: Prima sconfitta stagionale per il Toro di Vanoli





Nell'unico minuto di recupero, Tavares ha effettuato un'altra discesa sulla sinistra cercando Isaksen, ma Masina è riuscito a fermarlo. Il secondo tempo è stato più vivace. Il Torino è sembrato più aggressivo, in particolare dopo l'ingresso dello scozzese Adams al posto di Tameze. Al 48', la Lazio ha sfiorato il secondo gol: dopo un'azione confusa nell'area granata, Castellanos ha calciato al volo di prima intenzione, ma Paleari ha respinto. Otto minuti dopo, Provedel ha bloccato un tiro di Adams. Intorno all'ora di gioco, la Lazio ha siglato il 2-0 con Dia, servito da Isaksen, e al 64' ha sfiorato il 3-0 con Castellanos, che non è riuscito a concretizzare davanti a Paleari. Il Torino è rientrato in partita al 67', grazie a un bel destro di Adams all'angolino su assist di Vlasic. Nel finale, ci sono state altre due reti: all'89', Baroni ha inserito Noslin al posto di Castellanos e, 30 secondi più tardi, l'olandese ha realizzato il 3-1 servito da Vecino. Al 90+2', Saúl Coco (originario della Guinea Equatoriale, classe '99) ha accorciato le distanze con una splendida mezza rovesciata che si è insaccata all'incrocio, sfruttando una bella sponda di Masina su calcio piazzato di Ilic. Dopo 5 minuti di recupero, il match si è concluso sul 3-2 a favore della Lazio.

Nel lunch match della 6ª giornata di Serie A, la Lazio di Baroni ha superato 3-2 il Torino di Vanoli in trasferta. La gara è stata diretta dal signor Sozza di Seregno. Il Toro si è schierato con un 3-5-2, dovendo rinunciare all'ultimo momento al portiere Milinkovic-Savic a causa di un problema al ginocchio. Al suo posto è sceso in campo il secondo portiere Paleari. Baroni, invece, ha scelto un 4-2-3-1 con Castellanos unica punta, supportato da Isaksen, Dia e Zaccagni. Nel primo tempo non ci sono state molte emozioni. All'8', la Lazio ha sbloccato il match: Nuno Tavares (al 4° assist stagionale) ha affondato sulla sinistra, servendo Guendouzi al limite dell'area, che ha insaccato con un preciso tiro. Al 25', lo stesso Tavares ha tentato un tiro che è finito alto. Al 40', il Toro ha creato la sua prima vera occasione con Ilic, che ha calciato al volo di sinistro, costringendo Provedel a un'ottima parata.