I Barbajans conquistano Barcellona: una rimonta da leggenda

Tuttavia, lo spirito combattivo dei Barbajans è emerso con forza nella seconda sfida, dominata con autorità grazie a ben 8 mete realizzate in soli venti minuti. La terza partita, contro una coriacea formazione irlandese, si è rivelata più equilibrata, terminando con un pareggio. Qualificatisi primi nel girone, i Barbajans hanno affrontato in finale la temibile selezione francese di Tolosa. Una partita intensa e combattuta, dove ogni metro di campo è stato difeso con i denti. Nonostante gli infortuni che hanno limitato la formazione durante il torneo, gli atleti, capitanati da Toni Daga, non si sono mai arresi, attaccando con veemenza fino all’ultimo secondo, è stata attuata una difesa per tarpare le ali al gioco francese veloce e spigoloso.





Il pubblico, entusiasta e coinvolto, ha assistito ad una finale indimenticabile, che ha visto trionfare i Barbajans. La vittoria è stata il frutto di un lavoro di squadra impeccabile, di una preparazione attenta e di una grande dose di cuore. I guerrieri sardi hanno dimostrato di essere una squadra unita e affiatata, capace di superare ogni ostacolo e di raggiungere traguardi impensabili. Con questa vittoria, i Barbajans entrano di diritto nella storia del rugby sardo, confermandosi come una delle squadre più forti e competitive del panorama nazionale. Il loro successo è un esempio per tutti coloro che credono nei propri sogni e che non si arrendono mai di fronte alle difficoltà. Barbagians scesi in campo: Tony Daga, Cristian Lombardo, Nanni Martiri, Fabio Marrosu, Pietrone Loi, Claudio Carboni, Andrea Peana, Michael Ellis, Mirko Sanciu, Antonio Urgias, Davide Peana, Gabriele Paone, Gabriele Pileri, Fabio Peana Accompagnatori Danilo Canu, Omero Andreetto

Il Barcelona Rugby Festival ha visto sfidarsi svariate squadre provenienti da tutta Europa, in un’atmosfera di grande sport e fair play. Tra le formazioni partecipanti, i Barbajans si sono distinti per grinta e determinazione, conquistando il titolo finale e regalando emozioni indimenticabili al pubblico. L’avventura dei guerrieri sardi non è iniziata sotto i migliori auspici. A causa di alcuni imprevisti organizzativi, la prima partita è stata posticipata e si è conclusa con un deludente 0-0.