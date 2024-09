Inter sprecona ma conquista la 1^ vittoria in trasferta

L'Udinese si fa vedere al 24' con Lovric: su ottima giocata di Thauvin, il croato calcia in area ma il tiro viene deviato in angolo. Al 27', Frattesi sfiora il 2-0. Sette minuti dopo, l'Udinese trova l'1-1: cross di Zemura da destra e colpo di testa perfetto di Kabasele che beffa Sommer. Al tramonto del primo tempo, Thuram serve Darmian, che mette fuori di poco col destro. Al 45'+3', l'Inter torna in vantaggio con un gol fortunoso di Lautaro dopo un tocco di Bijol. Nel 2° tempo, la squadra di Inzaghi realizza il 3° gol al 47' con Lautaro, servito da Thuram dopo un errore di Bijol. Al 58', Runjaic sostituisce Lovric e Davis con Ekkelenkamp e Lucca; due minuti dopo, Lucca appoggia per Zarraga ma il suo destro trova il muro interista. Nel complesso, è stata una ripresa molto spezzettata, con un'Inter che ha abbassato i ritmi per gestire il risultato, ma all'83' l'Udinese accorcia le distanze con Lucca (servito da Brenner) che batte Sommer di precisione scattando sul filo del fuorigioco. Sono stati concessi 4' di recupero, e l'ultima chance capita all'Inter con Correa (subentrato all'85' per Lautaro) che tira a giro, costringendo Okoye a mettere in angolo. Finisce qui.

Allo stadio "Bluenergy", l'Inter di Simone Inzaghi batte per 3-2 l'Udinese di Runjaic. Per i nerazzurri si tratta del primo successo in trasferta, e ora si trovano in testa alla classifica assieme al Milan e al Torino (che deve ancora giocare, così come Napoli e Juventus). Ha diretto la gara il signor Sacchi di Macerata. Nel 1° tempo, l'Inter (perfetta anche nel palleggio) ha dominato e il risultato sarebbe potuto essere più ampio, avendo creato almeno 4 occasioni: dopo 43", Frattesi, servito da Darmian in verticale, sblocca il match. Al 9', Lautaro spreca di testa mettendo a lato su cross di Calhanoglu e 12' dopo Thuram, dopo aver vinto un duello fisico con Kabasele, calcia ma trova la parata di Okoye con il petto.