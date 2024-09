Il ciclismo piange ancora: muore la giovane ciclista Muriel Ferrer, ennesimo tributo di sangue della strada

L’Unione Ciclistica Internazionale ha rilasciato il seguente comunicato per diramare la notizia: "È con grande tristezza che l'Unione Ciclistica Internazionale (Uci) e il comitato organizzatore dei campionati del mondo di Zurigo hanno appreso oggi la tragica notizia della morte della giovane ciclista svizzera Muriel Furrer" È l’ennesima vittima della strada in circostanze come quelle di gara, che lasciano attoniti tutti quanti, resta una sola domanda in sospeso: Cosa si può fare per implementare la sicurezza ed evitare altre tragedie come questa?

La ciclista Muriel Furrer, giovanissima, di appena 18 anni, in seguito a una caduta durante la prova junores ai mondiali di ciclismo avvenuta ieri (26 Settembre n.d.r), dopo il trasporto d’urgenza all’ospedale di Zurigo tramite elicottero, durante il quale aveva già un trauma cranico e le sue condizioni apparivano già disperate, non ce l’ha fatta e ci ha lasciati nel tardo pomeriggio del 27 settembre.