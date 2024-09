I pronostici di Mr. Simon: la sesta giornata di Serie A

Udinese-Inter (Sabato 28 settembre, ore 15:00 - Arbitro Sacchi) Sfida interessante tra un'Udinese esplosiva, attualmente al secondo posto, e un’Inter in cerca di riscatto dopo tre gare senza vittorie tra tutte le competizioni. I bianconeri, in casa, hanno sempre ottenuto i 3 punti e saranno un avversario tosto per i nerazzurri. Entrambe le squadre si incontreranno anche agli ottavi di Coppa Italia. Prevediamo una partita ricca di reti, almeno tre. Pronostico: segno X quotato a 4.33. Risultato esatto consigliato: 2-2 quotato a 17.00.





Torino-Lazio (Domenica 29 settembre, ore 12:30 - Arbitro Sozza) Il Torino comanda la classifica dopo un inizio sprint, mentre la Lazio è imbattuta nelle ultime 5 trasferte contro i granata. È dal 1977 che il Toro non si trova in vetta a questo punto del campionato e cercherà di confermare il suo buon avvio. Pronostico: segno 1 quotato a 2.90. Risultato esatto consigliato: 2-1 quotato a 11.00.





Parma-Cagliari (Lunedì 30 settembre, ore 20:45 - Arbitro Fourneau) Il Parma ha già conquistato i 3 punti in questo torneo, al contrario del Cagliari, che sta cercando continuità dopo il passaggio del turno in Coppa Italia. I padroni di casa stanno mettendo in difficoltà ogni avversario, come dimostra la vittoria contro il Milan al Tardini. Ci aspettiamo una partita tattica, specialmente nei primi 45 minuti. Pronostico: segno X quotato a 3.60. Risultato esatto consigliato: 1-1 quotato a 7.00.





In bocca al lupo, appassionati di calcio e lettori della Gazzetta Sarda, e ricordate sempre di giocare responsabilmente!

La sesta giornata di Serie A ci regala un campionato sorprendente, con una classifica inedita soprattutto nelle posizioni alte. Ecco i consigli di Mr. Simon per questa giornata, con la TRIS arricchita dal sistema 1X2 che permette di analizzare ogni match in dettaglio.