F1 2024: Lawson sostituisce Ricciardo in Racing Bulls, cambio di guardia per il GP del Texas





Da non dimenticare i suoi successi con la Red Bull dal 2014 al 2018, insieme a compagni di box come Vettel, Kvyat e Verstappen. Un esempio memorabile è la vittoria a Monaco nel 2018, dove festeggiò con il famoso tuffo nelle piscine del Principato. Quella fu una delle sue ultime performance straordinarie, insieme alla vittoria di Monza con la McLaren nel 2021. Liam Lawson, nato a Hastings nel 2002, non è un volto nuovo nel mondo della F1. Dal 2019 fa parte dell'accademia Red Bull Junior Team e ha corso anche in altre categorie come DTM, F3, F2 e Super Formula. Quest'anno è partito come terzo pilota sia della Red Bull che del team di Faenza e, nel 2023, ha sostituito lo stesso Ricciardo (infortunato) per 5 GP, ottenendo un 9° posto a Singapore. Il giovane pilota affiancherà il giapponese Yuki Tsunoda anche per la stagione 2025.

Dopo vari rumors circolati in questi giorni, oggi è arrivata l'ufficialità: il neozelandese Liam Lawson sarà il nuovo pilota della Racing Bulls con effetto immediato al posto di Daniel Ricciardo (12 punti in 18 gare) a partire dal GP in Texas del prossimo 20 ottobre. Ricciardo, australiano classe '89, lascia la F1 e, soprattutto, un enorme vuoto nel paddock in termini di simpatia. Ha disputato 13 stagioni, nelle quali ha corso 257 GP con 8 vittorie, 32 podi, 3 pole position e 17 giri veloci. Il suo rendimento è calato drasticamente da quando è passato alla McLaren tra il 2021 e il 2022, rispetto alle annate precedenti.