Sport Torna a Cagliari il Sardinia Grand Slam: Maeder e Kampman i nomi da battere

La famiglia del kite “vola” a vele spiegate verso Cagliari. Dal 1° al 5 ottobre il capoluogo sardo ospita il Sardinia Grand Slam, seconda e decisiva prova di IKA Kitefoil World Series, Coppa del Mondo di specialità. Giunta alla sua ottava edizione, la grande classica d'autunno porterà come consuetudine nel Golfo degli Angeli i grandi protagonisti mondiali della specialità, fra cui diversi atleti protagonisti dell'esordio olimpico del kite a Parigi 2024. Candidato d'obbligo al successo è il campione del mondo in carica Maximilian Maeder. Vincitore del Sardinia Grand Slam 2023, bronzo alle recenti Olimpiadi, Maeder è reduce dai successi nella prima tappa delle IKA KiteFoil World Series a Traunsee (Austria) e nel Campionato asiatico di KiteFoil a Daishan, in Cina. Non mancheranno gli accreditati rivali, a partire dal campione europeo di Formula Kite Axel Mazella, vincitore di due edizioni del Sardinia Grand Slam (2019 e 2021), e dagli azzurri. Saranno infatti allo start il marchigiano Riccardo Pianosi, viceré d'Europa e del mondo nella Formula Kite e quarto alle Olimpiadi di Parigi, e il romagnolo Lorenzo Boschetti, che con il Golfo degli Angeli ha sempre avuto un feeling speciale. Entrambi sono cagliaritani d’adozione. Al via anche il croato Martin Dolenc e il francese Benoit Gomez, secondo e terzo in Austria, e gli altri italiani Flavio Marx e Giuseppe Paolillo. Fra le donne spicca il nome della 24enne francese Jessie Kampman, altro volto familiare per gli appassionati di kite, vista la sua assidua presenza a Cagliari negli anni scorsi. Già argento agli Europei 2022, quest'anno ha brillato vincendo la Settimana olimpica francese (davanti a Lauriane Nolot ed Elly Aldridge) e conquistando il bronzo ai Mondiali di Formula Kite a Hyères, prima di debuttare con un successo nel primo round a Traunsee. E si preannuncia un'altra avvincente battaglia sportiva con la svizzera Elena Lengwiler e l'israeliana Gal Zuckerman, che hanno dato filo da torcere a Kampman in Austria. Ma attenzione anche all'azzurra di Parigi 2024, Maggie Eillen Pescetto, e a Tiana Laporte, che nella prova di "casa" moltiplicheranno attenzione ed energie. Alla sesta fermata della spiaggia del Poetto, la giornata del 1° ottobre sarà dedicata alla registrazione degli atleti e alla cerimonia d'apertura. Dal 2 al 4 ottobre spazio alle gare, con partenza fissata alle 11, e alle attività del villaggio del Sardinia Grand Slam. Sabato 5 ottobre Medal Race dalle 10 e nel pomeriggio, alle 17, la cerimonia di premiazione. Manifestazione promossa dalla Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio, il Sardinia Grand Slam è organizzato dalla GLEsport con la collaborazione tecnico sportiva di Chia Wind Club e sotto l’egida di IKA (International Kiteboarding Association) e della Federazione Italiana Vela, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Cagliari, Assessorati allo Sport e al Turismo. Partner del Sardinia Grand Slam sono Playcar e USE.