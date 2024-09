Cagliari in ritiro ad Assemini: preparazione in vista della sfida contro il Parma

Per Pavoletti e Jankto c’è un barlume di speranza, anche se non hanno ancora esordito come titolari sotto la guida di Nicola. Poche chance invece per Wieteska e Prati, la cui presenza appare decisamente improbabile. Il Cagliari, attualmente fanalino di coda in solitaria dopo la vittoria del Como a Bergamo, ha davanti a sé un doppio impegno in trasferta: dopo Parma, sarà il turno della Juventus a Torino. Sfide impegnative che potrebbero segnare un punto di svolta per la stagione dei rossoblù. Durante la Coppa Italia, Nicola ha sperimentato una difesa a quattro, un'opzione che potrebbe riproporre in campionato, con Lapadula, l'uomo decisivo contro la Cremonese, che potrebbe essere l’arma in più per cercare di strappare punti preziosi. Nel frattempo, il club punta sui giovani: la promessa zambiana Kingstone Mutandwa, classe 2005, ha rinnovato il suo contratto fino al 2028, un segnale di fiducia nel futuro da parte della società. La speranza è che questo mix di esperienza e gioventù possa portare quella scossa tanto attesa per risalire la classifica.

Il Cagliari si rimette in carreggiata in vista della trasferta di lunedì al "Tardini" di Parma, con l'obiettivo di voltare pagina dopo la sconfitta interna contro l'Empoli e l’eliminazione dalla Coppa Italia. Mister Nicola, consapevole dell'importanza della partita, ha riportato la squadra in ritiro ad Assemini già da venerdì, una decisione presa non tanto come punizione, ma per recuperare concentrazione e migliorare la condizione fisica di chi finora ha avuto meno minuti nelle gambe. Buone notizie arrivano sul fronte infortuni: Yerry Mina, tenuto a riposo durante la sfida di Coppa Italia, sembra aver recuperato completamente e sarà disponibile per la partita contro il Parma.