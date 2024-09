Tennis, Picchione in semifinale al Forte Village: emozioni e successi italiani sui campi di Santa Margherita di Pula

Nell’altra semifinale, sarà derby ucraino tra Oleksandr Ovcharenko, che ha superato agevolmente l’italiano Andrea Guerrieri 6-4, 6-2, e Oleksii Krutykh, vittorioso 3-6, 6-3, 6-4 su Gabriele Pennaforti. Nel torneo di doppio maschile, il tricolore sventola alto: tutte le coppie in semifinale sono italiane. Jacopo Bilardo e Augusto Virgili affronteranno Gabriele Bosio e Riccardo Perin, mentre Julian Ocleppo e Giovanni Oradini se la vedranno con Niccolò Catini e Michele Ribecai. Un risultato che garantisce già un successo italiano in finale. Anche il tabellone femminile vede le atlete italiane in grande evidenza. Tre di loro hanno raggiunto i quarti di finale: Camilla Gennaro, Silvia Ambrosio e Anastasia Abbagnato. Gennaro, con una prestazione di carattere, ha superato la testa di serie numero 4, la tedesca Katharina Hobgarski, 4-6, 7-6(5), 6-1, e sfiderà Ambrosio, che ha dominato la connazionale Tessa Brockmann 6-2, 6-0. Abbagnato, con un netto 6-1, 6-2 sulla spagnola Cristina Diaz Adrover, si è guadagnata la sfida con la ceca Julie Struplova, numero 3 del tabellone. Nel doppio femminile, l'Italia può sognare in grande. Anastasia Abbagnato, in coppia con la bosniaca Anita Wagner, affronterà la polacca Daria Kuczer e la svedese Lisa Zaar. Nel frattempo, Silvia Ambrosio e Julie Struplova sfideranno Francesca Pace e la bulgara Dia Evtimova nell'altra semifinale. Un torneo che continua a regalare emozioni, con gli italiani che, su tutti i fronti, mostrano di poter competere ad alti livelli. La passione e il talento dimostrati in questi giorni sui campi di Santa Margherita di Pula lasciano ben sperare per le fasi finali del torneo, che si preannunciano cariche di tensione e spettacolo.

Santa Margherita di Pula, 27 settembre 2024 – Continua lo spettacolo tennistico sui campi del Forte Village, dove è in corso il secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell’Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, per un montepremi complessivo di 300.000 euro. E l’Italia, ancora una volta, è protagonista. Andrea Picchione, accreditato della terza testa di serie, ha raggiunto la semifinale del tabellone maschile dopo una battaglia in tre set contro il polacco Daniel Michalski, numero 6 del seeding e fresco vincitore del torneo della scorsa settimana. Dopo un avvio in salita (1-6), Picchione ha ribaltato l'incontro imponendosi 6-1, 6-1 nei successivi due set, mostrando grande carattere e determinazione. Ad attenderlo in semifinale ci sarà lo spagnolo Carlos Sanchez Jover, testa di serie numero 5, che ha eliminato a sua volta il britannico Jay Clarke, numero 1 del torneo, al termine di un match estenuante conclusosi 6-7(4), 7-6(6), 6-3.