Tre italiani volano ai quarti dell'Itf del Forte Village

Out Niccolò Catini, finalista pochi giorni fa e sconfitto oggi dal britannico Jay Clarke, favorito della vigilia. Nel femminile, avanzano Anastasia Abbagnato (6-4, 6-2 sulla tedesca Anna Klasen) e Camilla Gennaro (3-6, 6-3, 6-0 sulla bulgara Dia Evtimova). Sconfitta con un doppio 6-3 per la qualificata Alessandra Mazzola, tesserata per il Tc Cagliari, contro la polacca Daria Kuczer. Salutano il torneo anche Jennifer Ruggeri (6-4, 6-3 dall'austriaca Lilli Tagger) e la qualificata Federica Urgesi (6-4, 3-6, 6-3 dall'elvetica Leonie Kung, numero 2 del tabellone). Eliminata all'esordio la bulgara Isabella Shinikova (testa di serie numero 5) 6-2, 7-6(5) dalla tedesca Tessa Brockmann. In doppio, Mazzola, in coppia con Vittoria Modesti, è stata sconfitta 6-3, 6-2 da Francesca Pace e dalla bulgara Dia Evtimova.

Tre italiani volano ai quarti di finale del tabellone maschile nel secondo dei sei tornei Itf Combined organizzati sui campi del Forte Village di Santa Margherita di Pula dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna (300.000 euro di montepremi complessivo). Sono la testa di serie numero 3 Andrea Picchione (che regola 6-4, 6-0 il qualificato iraniano e domani sfida il polacco Daniel Michalski, numero 6 del seeding e vincitore del torneo della scorsa settimana, che ha battuto 6-4, 6-2 Giovanni Oradini), Andrea Guerrieri (che dopo il 7-6, 6-0 al qualificato Samuele Pieri ha l'ucraino oleksandr Ovcharenko, numero 7 del tabellone, che ha superato 7-6, 6-4 la wild card Carlo Alberto Caniato) e Gabriele Pennaforti (che dopo il 6-4, 1-6, 6-4 sul qualificato Andrea De Marchi cercherà un pass per la semifinale contro l'ucraino Oleksii Krutykh, vincente con un doppio 6-2 sul qualificato Jacopo Bilardo).