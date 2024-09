Tennistavolo Sassari. al via A1 maschile e A1 e A2 femminile

Il coach è Mario Santona che ribadisce l'obiettivo “Da matricola vogliamo ottenere la salvezza. Il campionato è livellato, quindi ogni gara è quella buona per fare punti”. La A1 femminile esordisce invece in casa: sabato alle 16 nella rinnovata palestra della Scuola media n° 2 di Sassari contro il Castel Goffredo. Questo il roster del Tennistavolo Sassari: la nigeriana Fatimo Bello, la rumena Teodora Simon, Elena Rozanova, la portoghese di origine russa Tatiana Garnova. Il coach è la italoslovena Ana Brzan. Per la A2 femminile invece concentramento domenica a Borgorose (in provincia di Rieti) dove affronterà alle 11 le marchigiane della Clementina Andreoli Immobiliare e alle 14 il tennistavolo Molfetta. La squadra è formata dalla rumena Claudia Caragea, da Lisa Bressan e dalla quindicenne Laura Pinna. Il tecnico è Marco Dal Fabbro.

Al via i campionati delle maggiori squadre maschili e femminili del Tennistavolo Sassari. Il debutto della A1 maschile prevede subito un derby: sabato alle 17 in casa del Norbello. La formazione è composta dallo slovacco Lubomir Pistej, dal russo Sadi Ismailov (che ha vinto tre settimane fa il Torneo Città dei Candelieri), da Alessandro Baciocchi, ex Prato, dal ventunenne Andrea Puppo e dal nigeriano Ganiyu Ashimiyu.