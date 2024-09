Pisa-Cesena 0-1: Il Cesena supera il Pisa e si regala l'Atalanta agli ottavi

Il Pisa ha risposto al 32' e al 37': prima con Arena, che ha calciato al volo fuori su cross da sinistra di Angori, poi con Lind che, dopo aver lottato con i difensori cesenati, ha servito nuovamente Angori, il cui sinistro è stato parato da Klinsmann sul suo palo. Dopo 2 minuti di recupero, il primo tempo si è chiuso sullo 0-0. La ripresa è stata più vivace. Al 46', Adamo ha sfiorato il gol con un diagonale, e 6 minuti dopo Nicolas ha parato i tentativi di Mendicino e Antonucci. Al 54', il Cesena è passato in vantaggio: Antonucci ha servito intelligentemente Celia, che ha insaccato a porta vuota.





Il Pisa ha avuto tre occasioni tra il 59' e il 70', ma non le ha sfruttate: prima con una traversa di Angori, poi con un colpo di testa di G. Bonfanti e infine con un tiro al volo di Arena, bloccato da Klinsmann. Il Cesena ha sfiorato il 2-0 con Antonucci (traversa), Shpendi e Tavsan, ma ha rischiato di subire il pareggio al 90+5' quando Moreo ha colpito la traversa. Alla fine, il Cesena ha mantenuto il vantaggio e si è qualificato per gli ottavi di finale, dove affronterà l'Atalanta.

All'Arena Garibaldi, il Cesena di Mignani ha battuto il Pisa di Pippo Inzaghi per 1-0 grazie alla rete di Celia al 54'. Un incontro tra due club di Serie B che promettono di lottare per traguardi importanti. La partita è stata diretta dal signor Rutella di Enna. Il primo tempo è stato equilibrato, con due occasioni per parte. Nei primi 20 minuti il Cesena è stato più pericoloso: al 5' Mendicino ci ha provato con un tiro al volo alto sopra la traversa, e al 19' Antonucci ha calciato dal limite dopo uno scambio con Francesconi, ma anche il suo tiro è finito fuori.