Cagliari-Cremonese 1-0: Lapadula decisivo, ora agli ottavi contro la Juventus

Quest'ultimo, sette minuti dopo, ha tentato un tiro da dentro l'area, costringendo Saro a una respinta. Gaetano, apparso fuori forma, ha deluso le aspettative e, insieme a Makoumbou e Adopo, è stato tra i peggiori in campo. Nel secondo tempo, la Cremonese ha creato qualche difficoltà ai rossoblù, prima con De Luca e poi al 49' con un potente tiro di Pickel che Sherri ha parato in modo spettacolare.





Al 57', Nicola ha inserito Piccoli e Viola per Felici e Gaetano, passando a un 3-4-1-2. Al 60', il Cagliari è passato in vantaggio: su un cross basso di Augello, Lapadula ha trovato la zampata vincente, superando Saro. Da quel momento, i sardi hanno sprecato altre occasioni: il portiere della Cremonese ha fermato uno scavetto di Lapadula al 63' e, tre minuti dopo, ha deviato in angolo un destro dal limite di Piccoli. Al 79', Viola, devastante come al solito quando entra in campo, ha calciato a giro sfiorando il palo. La partita è terminata 1-0. Il Cagliari, nonostante i numerosi limiti, prosegue la preparazione in vista della difficile trasferta di lunedì alle 20.45 contro il Parma. In virtù della prima vittoria del Como contro l'Atalanta in Serie A, i rossoblù si trovano ora ultimi in classifica a 2 punti. È necessario un cambio di marcia.

Il Cagliari di Nicola supera la Cremonese di Stroppa per 1-0, ottenendo la seconda vittoria stagionale dopo il successo ai trentaduesimi contro la Carrarese. Debutto in rossoblù per il secondo portiere Alen Sherri, albanese classe '97, ex Egnatia. Nicola ha scelto un 3-4-2-1 con Felici e Gaetano alle spalle dell'unica punta Lapadula, mentre Stroppa ha optato per un 3-5-2 con De Luca e Johnsen in attacco. Direzione di gara affidata al signor Bonacina di Bergamo. Nel primo tempo, il Cagliari ha iniziato a creare occasioni dal 18’ in poi: Azzi spreca a porta vuota su un cross di Augello deviato da Saro, e al 26' Lapadula colpisce il palo su assist di Felici.