EXTRATIME MR SIMON, Coppa Italia: Cagliari supera la Cremonese con Lapadula, ma restano ombre

Gli ingressi di Viola e Luvumbo hanno dato una scossa al match, sfiorando più volte il raddoppio, ma il Cagliari non è riuscito a chiudere definitivamente la partita. Dopo tre minuti di recupero, il fischio finale ha sancito il passaggio del turno per i sardi, che ora si preparano ad affrontare la Juventus di Thiago Motta nel prossimo turno. Una vittoria che dà certamente morale, ma che non cancella del tutto i dubbi. Il Cagliari ha mostrato ancora una volta difficoltà nella finalizzazione, fatica a chiudere i match nonostante la crescita nella fase finale. In campionato, la squadra non ha ancora convinto del tutto, e resta tanta polvere sotto il tappeto nonostante la vittoria in Coppa.

Il Cagliari passa il turno in Coppa Italia battendo di misura la Cremonese grazie a un gol di Gianluca Lapadula, tornato decisivo in una serata di seconde linee. La gara, partita in modo anonimo, ha visto finalmente sbloccarsi al 60' quando Lapadula ha sfruttato al meglio un assist di Augello, infilando la difesa avversaria sul filo del fuorigioco. La squadra rossoblù ha mostrato solidità difensiva, con la "diga" che ha saputo contenere le offensive della Cremonese.