Coppa Italia: Il Cagliari supera la Cremonese con un gol del ritrovato Lapadula. Nel prossimo turno troverà la Juventus

Per il Cagliari basta e avanza la rete di un motivato Lapadula, che si sblocca e fa un lavoro incessante su tutto il fronte offensivo. Fatta salva la differenza di categoria, anche il centrocampo ha prodotto qualche trama interessante. Tutto da verificare in campionato. Nicola ha dato spazio a coloro che in stagione avevano un minutaggio risicato e la risposta è risultata positiva. Ora tutta la rosa cagliaritana rientra al Centro Sportivo CRAI di Assemini per proseguire il ritiro in vista della trasferta di Parma, lunedì prossimo. Con almeno questa flebo energetica dopo il passaggio del turno. La società ha consegnato al tecnico un complesso non certo di second’ordine ed ora in campionato è attesa una riscossa. L’ultimo posto in classifica è la a testimoniare che probabilmente c’è stato qualche errore di comunicazione fra staff tecnico e squadra. Ora si attendono risposte.

Una vittoria per riprendere l’autostima perduta per strada. E che al Cagliari regala la Juventus nel prosieguo della manifestazione. Scontro difficili?ssimo, ma intrigante con la formazione bianconera che i rossoblù incroceranno fra due settimane in campionato. Tanti gli errori in fase di conclusione per la formazione di Davide Nicola, ancora non ripresasi completamente dalle débâcle in campionato, ma che almeno in Coppa Italia dimostra di avere temperamento e voglia di vincere. La Cremonese è sfacciata, in modo particolare nel secondo tempo, allorquando non pensa solo a difendersi, nonostante la differenza di valori, e si propone con qualche iniziativa interessante. È una formazione che staziona nei piani alti della cadetteria ed ha aspirazioni importanti.