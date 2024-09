La Polisportiva Sottorete e la Gymnasium Volley annunciano l'apertura dei corsi di pallavolo per tutte le età

Il presidente della Gymnasium, Mauro Fiamma, esprime fiducia per la nuova stagione: "Quest'anno vogliamo migliorare i già buoni risultati delle ultime annate. Con le ragazze parteciperemo al campionato di Serie D e siamo pronti a iniziare la preparazione con fiducia". Anche Stefano Ogno, presidente della Web Project Sottorete, condivide lo stesso entusiasmo: "Quest'anno sarà l'inizio di un nuovo ciclo e, grazie alla collaborazione con la Gymnasium, disputeremo il campionato di Serie D con uno spirito nuovo e con una squadra ricca di giovani, il futuro della pallavolo maschile algherese. Siamo fiduciosi e pronti per la preparazione. Invitiamo tutti ad avvicinarsi al mondo della pallavolo: vi divertirete sicuramente". Per garantire una formazione ottimale e personalizzata, verranno costituiti diversi gruppi basati sull'età dei partecipanti, sulla loro preparazione pregressa e sulla disponibilità di orari. Questo permetterà a ogni atleta di seguire un percorso adatto alle proprie esigenze, favorendo un apprendimento progressivo e costruttivo.





Per informazioni e iscrizioni: Email: polisportiva@sottorete.it WhatsApp: Stefano: 370 1000590, Mauro: 328 2109576 Non perdete questa eccellente opportunità di imparare, migliorare e condividere la vostra passione per la pallavolo. Che siate principianti o esperti, vi aspettiamo per iniziare insieme questa nuova avventura sportiva!

La Polisportiva Sottorete e la Gymnasium Volley sono liete di annunciare l'apertura dei corsi di pallavolo dedicati a ragazzi e adulti di tutte le età. Questa iniziativa offre un'opportunità unica per chi desidera avvicinarsi a questo appassionante sport o per chi già pratica la pallavolo e vuole affinare le proprie abilità. L'obiettivo principale è diffondere la passione per la pallavolo, rendendo gli allenamenti accessibili a tutti: sia agli atleti già formati che a coloro che non hanno mai avuto esperienza in questo sport.